原标题：中国年人均阅读12.4本电子书 全民数字阅读迎5G时代

调查显示我国年人均阅读12.4本电子书——

全民数字阅读迎5G时代

本报记者 黄 平 实习生 徐燕飞

4月12日至14日，第五届中国数字阅读大会在杭州召开。会上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》显示，截至2018年，中国数字阅读用户总量达到4.32亿，人均数字阅读量达到12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元，同比增长19.6%，大众阅读市场规模占比逾九成，是产业发展主导力量。

新型阅读丰富生活

走进大会会场，“数字”气息扑面而来。视频直播、图片直播……各类技术手段展现了数字阅读大会可视化呈现、社交化传播的特点。

在“百年树人”主题展区，屏幕上的一堂动画课正向观众讲述关于国歌的故事，这是学而思轻课的“爱国教育系列”课程中的一篇。作为普惠型同步学习互动平台，学而思轻课将教学内容与主流出版机构的数字教育版权资源合作共研，目前已为300多个城市、超百万用户提供了优质的教育内容及动画课程服务。

近年来，推广全民阅读已成为国家文化重要发展方向之一。越来越多的文本内容和越来越丰富的呈现方式，不断推动着数字阅读行业多元化发展。中宣部出版局副局长冯士新认为，数字阅读作为全媒体时代的新型阅读方式，从应运而生到蓬勃发展，极大丰富了人民群众的阅读体验和精神文化生活。

5G技术带来挑战

5G时代的来临，为全民阅读的数字化新体验带来了新机遇和挑战。戴上虚拟增强现实设备，读者马上“置身”于中国历史的影像现场；翻开一本秦兵马俑画册，屏幕上立即展示各种秦俑立体造型……在5G智能展区，“5G+阅读版块”重点展示面向青年用户的AR阅读、面向少儿的智能绘本、面向老人的智能音响，以及和听书相结合的5G-CPE设备，充分展现了未来智慧阅读的可能性。

人工智能应用于数字阅读，也加速了阅读行业的信息化、智能化变革。如今，每个人的声音都与APP、手机终端、智能硬件发生语音交互，极大地提升了语音采集的手段。被采集的声音会被收集到“灵犀云”等智能语音平台。这些平台可以提供语音识别、语音转写、语音翻译、语音合成，以及基于语音能力之后的应用场景。

将来，每一位用户都可以在语音智能平台上制作自己的音库。这些个性化的音库可以用来干吗？咪咕数字传媒有限公司副总裁王丛刚很喜欢纳兰词，他说：“音库可以留存一个人的声音，并用于读书。如果纳兰性德的声音被留存下来，就能够听到纳兰性德朗读词集那深情之声，颇有别样韵味。”王丛刚表示，5G+万物互联，使所有书都可以“听”。

科大讯飞消费者BG副总裁贺晓光表示，自己就是数字阅读的得益者，“我是一个有阅读障碍的人。难以持续阅读200字以上的东西，所以很多邮件我都没法批阅。但后来有了人工智能技术，我大量使用语音合成的方式去听，解决了我的大问题”。

“我们已身处‘一屏万卷’的数字阅读时代。”冯士新认为，要继续坚持守正创新，深入推进数字阅读：一是要坚持以正确导向引领数字阅读，二是统筹推动数字阅读与传统阅读，三是着力做强优质主题内容的网络传播，四是创新提升数字阅读发展水平。

黄 平

(责编：李楠桦、杨曦)