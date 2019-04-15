原标题：2017年销售额1533亿 花卉离“日常消费品”有多远

2019中国北京世界园艺博览会开幕在即，花卉产业受关注——

花卉离“日常消费品”有多远

云南省昆明市斗南花卉市场现已发展成为亚洲最大的鲜切花交易市场。图为斗南花卉市场繁忙的夜间交易景象。

本报记者

黄俊毅摄

经济日报·中国经济网记者 黄俊毅

目前，我国已成为世界最大的花卉生产中心、重要的花卉消费国和进出口贸易国。但是，我国花卉种质资源潜力仍远未挖掘出来，自主知识产权品种少；主要商品花卉品种基本依赖进口，严重制约了花卉产业发展。下一步，需要加大政策支持，推进产业转型升级；同时，要做好宣传推广，使花卉成为人民群众的日常消费品

再过十几天，“2019中国北京世界园艺博览会”（世园会）就要开幕了。世园会是由国际园艺生产者协会倡导，旨在推动世界花卉园艺领域成果展示、技术交流、贸易合作，共同促进花卉园艺事业繁荣发展的全球性盛会。那么，我国花卉产业发展情况如何？记者就此作了采访。

世界最大生产中心

“我国花卉产业经历了恢复发展、巩固提高、调整转型3个阶段后，不断发展壮大，逐步形成了现代花卉产业格局。”中国花卉协会会长、2019北京世园会组委会副主任江泽慧说。

数据显示，1984年我国花卉种植面积为1.4万公顷，到2017年已大幅提升至近140万公顷；销售额也从6亿元扩大至1533亿元，出口额从几千万美元上升至6亿多美元。我国已成为世界最大的花卉生产中心、重要的花卉消费国和进出口贸易国。

尤为喜人的是，花卉品种创新一直是我国花卉研究和产业发展的主题，我国具有自主产权的花卉新品种总数显著上升，竞争力不断提升。

江泽慧告诉记者，我国已有授权林业植物新品种1763件，其中花卉新品种数量占60%以上。这些授权的花卉新品种蕴含着巨大的生产潜力和市场潜力。继梅、木樨属被国际园艺学会授权后，新授权竹、蜡梅属、姜花属、海棠国际品种登录权。在我国花卉市场中，自主创新品种和驰名商标、国家地理标志产品的数量不断增多。

不仅品种、数量不断增多，经过不断转型升级，我国花卉生产结构也在不断优化，产品质量明显提高。比如，鲜切花发展势头强劲，种植区域不断扩大——从云南核心区向其他区域扩展，每个区域都有重点品种，旧的行情规律已被打破。

近两年，国内盆栽植物需求不断扩大，产量明显增加，价格总体下降，产业向着多品种、高品质方向不断迈进。2018年，绿化观赏苗木产业市场分化、消费分层现象进一步加剧，新优品种独领风骚，专类苗圃产销优势突出。花卉产业呈现规模化、标准化、专业化和智能化新特征，环控设施、自动化设施等得到进一步推广应用，生产更加注重资源节约和环境友好，产品质量明显提高。

种质资源潜力远未挖掘

多年来，花卉产业取得了很大成绩。但是，我们也要清醒认识到，花卉业仍处于转型升级阶段，发展瓶颈亟待突破。

江泽慧告诉记者，制约我国花卉产业发展的问题主要有三个方面。

花卉品种创新不够、自主知识产权品种少，是制约花卉产业发展的首要问题。我国是世界上植物资源最为丰富的国家之一，原产中国的观赏植物种类达7000种，牡丹、蔷薇、杜鹃等多种特有花卉对世界花卉业发展起到了重要作用。然而，我国花卉种质资源潜力仍远未挖掘出来，自主知识产权品种少。目前，我国主要商品花卉品种基本依赖进口，严重制约了花卉产业发展。

花卉产品质量不高、产业扶持政策不足，是亟待突破的另一瓶颈。我国花卉生产技术和经营管理还不够完备，产业链拓展不够，花卉产品质量不高，花卉产品国际市场竞争力较弱。国家对花卉产业的政策支持力度不够，花卉社会化服务体系有待进一步健全。

据了解，福建、河南、江苏、黑龙江、江西等地制定出台了花卉产业发展规划和扶持政策，推动了当地花卉产业发展，但就全国而言，花卉产业扶持政策仍亟需加强。花卉行业大数据尚未得到有效开发，花卉信息体系不健全，难以满足消费者需求。

此外，文化宣传力度不够，消费潜力未能充分挖掘。我国拥有历史悠久的花文化，拥有近14亿人口的庞大市场，消费潜力巨大。然而，我国花卉人均消费量不高，花卉还未能成为人民群众的日常消费品。因此，日常消费的推广工作还需进一步加强。此外，我国花卉特色品种的科学文化研究薄弱，技能培训不到位，需要加大花卉特色品种文化科学研究、加强花卉知识科普与推广。

拓展大众日常消费市场

经过近年来的调整转型，我国花卉消费正由过去的集团消费向大众消费转变，由节庆消费、阶段性消费向日常消费、周年消费转变。花卉消费模式由单一化、从众化向个性化、多样化转变。花卉消费渠道更多、更通畅、更便捷，花店、超市正逐渐成为主流渠道。花卉消费场景更丰富，家居生活消费比例不断增加。花卉消费范围由一二线城市向三四线城市乃至乡村发展，花卉消费区域不断扩大，“花卉走进千家万户”正逐步变为现实。

随着物流业快速发展，花卉产品交易模式也发生了巨变。大量花卉企业入驻淘宝、京东等大型网络交易平台，不少企业建立了网店，开发APP应用软件。据统计，2018年淘宝鲜花园艺类目销售额近150亿元，每天线上交易的商家数量约40万个，在线销售的商品数量约2500万个。

同时，花卉园艺超市异军突起，实体花店与网络花店的融合，成为新零售模式。新的销售方式不仅使选花购花更为直观便捷，而且大大缩短了订购花卉的时间，从而拓展了新的消费群体，为花卉产业升级注入了新活力。

江泽慧表示，服务美丽中国建设是新时代花卉业发展的首要任务。“新时代花卉业发展思路是全面建成花卉品种创新、技术研发、生产经营、市场流通、社会化服务和花文化等六大体系，到本世纪中叶，实现我国花卉业现代化。”江泽慧说。

黄俊毅

(责编：李楠桦、杨曦)