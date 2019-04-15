央企牵手青岛 共建青春之岛

4月10日，在青岛举办的中央企业-青岛合作恳谈会现场。

（资料图片）

中车四方在青岛城阳区带动形成了世界动车小镇。

（资料图片）

春暖花开的四月，“央企助力 搞活青岛——2019春季央企青岛行”走进青岛，为这座城市的发展添加了新的活力与生机。

国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆带领21家央企负责人到场，现场签约重点合作项目18个，涵盖经略海洋、“一带一路”及上合示范区建设、新旧动能转换、新一代信息技术、高端制造、总部经济、乡村振兴、新材料等多个领域，涉及总投资额235亿元。青岛与央企的牵手成果，印证了青岛良好的发展环境对央企的吸引力，这些合作也必将为青岛带来新的发展动能。

“此次活动的举办，标志着央企与青岛战略合作进入新阶段。”肖亚庆表示，青岛是中国沿海重要中心城市，在深度融入共建“一带一路”、经略海洋等国家战略中具有重要战略地位，为中央企业到青岛投资兴业、创新发展提供了新的契机，希望双方在深化创新合作中提升合作水平，推动更多高质量项目在青岛落地。

山东省委常委、青岛市委书记王清宪表示，央企是在中国经济大海中航行的一艘艘巨轮，青岛就是一座可以停靠巨轮、充满活力的青春之岛，青岛竭诚欢迎央企投资青岛，携手努力，一起搞活青岛这座城。

开启合作机遇

活动会场上，青岛展现了开放、现代、活力、时尚的独特魅力，并向驻青央企、国企发出邀请，一同建设青岛这座美丽的城市。这样的邀请得到参会嘉宾的热烈回应。

中铁建工集团山东区域总部基地签约落户青岛，这是中铁建工集团在华东区域的第一个总部，计划总投资25亿元。

对青岛总部基地，中铁建工集团山东有限公司董事长安振山寄予厚望：“青岛的区位优势明显，北上接环渤海湾经济圈及京津冀经济圈，南接长三角经济圈，尤其是近两年，青岛市深化国际化大都市发展战略，发展越来越稳健，目前青岛学深圳、赶深圳的氛围浓厚，营商投资环境具有吸引力。”

安振山表示，总部基地建成后，中铁建工集团将积极整合内部其他的大型企业，逐渐形成产业链，建成该集团最大的总部基地，计划在2022年之前实现经营额超过300亿元，为青岛的发展做出贡献。

独有的海洋产业优势，也为青岛吸引了合作机遇。

青岛国信集团与中国船舶工业集团签约合作建设10万吨级大型深远海养殖工船，这是国内第一条智慧养殖工船。

青岛国信集团相关负责人表示，这是中船工业集团第一次在青岛投资，国信集团5年前开始布局海洋产业，希望能够借此次和央企合作的机会，为青岛海洋产业发展与腾飞助力。

同时，在与央企的对接中，青岛港积极实施“走出去”战略，与中国远洋海运集团达成《海外港口码头运营管理输出战略合作》，双方成立合资公司，向包括中远海运港口阿布扎比码头在内的海外港口码头提供运营管理服务，输出青岛港码头运营管理经验，积极参与国家“一带一路”建设。

释放改革动能

众多央企对青岛青睐有加，不仅是看中青岛独特的发展优势，更看重青岛央企以及国企改革发展的广阔前景。

在青岛，央企以及国企发展的成功先例比比皆是。

中车四方在青岛城阳区带动形成了世界动车小镇，促进了轨道交通产业的聚集，以占中国中车20%的资产，产生了占中国中车25%以上的营业收入。

数据显示，中央、省及其他省市驻青国企资产总额超过4000亿元，主营业务收入突破3000亿元；青岛纳税50强中，21户是驻青央企、国企，一批实力雄厚、带动力强、成长性好、充满活力的驻青央企已成为助推青岛经济社会持续健康发展的重要力量。

不仅如此，青岛也培养出一批走向世界的国企品牌，成为驰名海内外的“中国名片”。

青岛港建设的亚洲首个全自动化无人码头，多次刷新集装箱作业世界纪录；双星建成的全球首个轮胎行业全流程工业4.0工厂，引领同行业智能化转型发展；百年青啤始终引领时尚潮流，远销110多个国家和地区，是全球家喻户晓的品牌；澳柯玛专注制冷产业30年，深耕“互联网+全冷链”，成为细分领域领头羊之一……

随着综合实力的不断增强，青岛国企也成为近年来实施跨国并购的重要力量。

海信接管夏普北美业务、收购日本老牌电视企业东芝映像并购斯洛文尼亚最大的白电制造商Gorenje；双星联合国信、城投、青岛港出资40亿元，成功控股锦湖轮胎……借此，青岛国有企业正加快成为具有世界影响力和竞争力的国际一流企业。

值得一提的是，2018年青岛市直国有企业资产总额、主营业务收入同比均实现两位数增长，且资产总额、营业收入、利润总额等指标均位居全国同类城市前三。

数字背后折射的是青岛近年来在国资国企改革发展中迈出的坚实步伐，越来越多青岛国企通过转型升级增强竞争力、引领行业发展方向，成为青岛这座城市混合所有制政策的“招牌”之一。

同时，青岛国资委优化国有经济布局结构，推动国有资本从不具备竞争优势的传统产业和劣势企业中退出，进入现代物流、现代信息、现代金融、现代海洋、现代旅游等战略性新兴产业，更好服务城市未来发展。

城投与矽力杰合作发展大规模集成电路、中路保险保费收入和为社会提供的保险保障实现翻番式增长、华通集团与空客联合投资直升机总装生产线……截至目前，青岛50余个项目已被列入省市新旧动能转换项目库，成为青岛未来发展的强劲动力。

此外，青岛在混合所有制改革方面的表现也很亮眼。

青岛不设准入门槛、不限持股比例、不限合作领域，吸引央企、省企、民资、外资参与国有企业改革。目前，青岛市直企业中社会资本权益比重超过35%，高出全国37个省级国资监管机构平均水平超过10个百分点，推动市场化力量更好配置国有资本。

共建青春之岛

俯拾皆是的成功案例让人向往，青岛擘画出的合作蓝图更有吸引力。

青岛正在建设现代化国际大都市，将在打造对外开放新高地的“桥头堡”、辐射带动山东半岛城市群建设、加快建设国际航运贸易金融创新中心和科技引领城、推进国有企业改革等方面，与央企开展合作。

青岛市市长孟凡利表示：“所有青岛市属企业都将面向央企开展合作，这次我们推出了85个混改的项目，市属企业可以在集团层面和央企开展合作。”

未来，青岛将进一步推进混合所有制改革，支持青岛港集团、机场集团与有关央企在集团层面股权多元化混改。

据了解，青岛还将突出国企以及央企市场化主体，加快推进企业上市，推进国有资本投资运营公司改革，研究探索国有资本收益股权制统筹机制，建立以国资改革与战略发展基金为牵引的国资基金群，以市场化配置资源为导向，大力培育创投、风投基金运作平台，引导全市战略性新兴产业发展。

同时，青岛还将不断提升国际营商环境。如今，青岛正在对标深圳，打造市场化、法治化的投资环境和政务服务。青岛将充分利用市场机制，通过政府购买中介公共服务等方式，落实好对企业的政策服务。

开放的青岛已敞开胸怀。牵手央企，打造合作新平台，开启高水平发展新机遇，一座青春活力之岛令人翘首以盼。

(责编：蒋琪、杨曦)