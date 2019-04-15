减税降费，助力中国经济向好

4月10日，河北大厂回族自治县税务局工作人员在高新技术企业调研并讲解增值税减税政策。

新华社记者 李晓果摄

路透社近日报道称，中国将在2019年减税降费2万亿元人民币，制造业、交通运输业和建筑业都将从中获益。

据新加坡《联合早报》网站4月5日报道，中国政府宣布实施一系列减轻企业负担的措施，包括降低政府和经营服务收费，下调对进境物品征收的行邮税税率，并降低社会保险费率，以扩大进口和促进消费。

据英国《金融时报》4月9日报道，4月初摩根大通将其对中国2019年国内生产总值增速的预测从6.2%上调至6.4%。宏观经济学家、支点资产管理公司董事长加文·戴维斯称，中国的表现将会对今年的全球增长起决定性作用。

3月底，根据中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2019年3月份数据，中国制造业采购经理人指数（PMI）为50.5％。4月1日公布的3月“财新中国制造业采购经理人指数（PMI）”为50.8%，较2月回升0.9个百分点。这两个数字均说明中国PMI指数重回荣枯线上方，开始扩张。中国制造业回暖，意味着将吸引投资，增加就业，最终将扩大消费。另外，作为“经济晴雨表”的中国股票市场活跃起来，开户、激活账户数量增多，以“90后”为代表的最年轻一批人进入中国股市。从PMI指数和股票市场两个方面，可以发现中国经济明显回升。

外方同样看好中国经济前景。经济合作与发展组织于3月6日发布报告预测中国经济增长率为6.2%。国际货币基金组织的最新报告将中国经济增长率上调至6.3%。4月初摩根大通将预测值从6.2%上调至6.4%。随着世界对中国经济信心的增强，境外资金纷纷进入中国进行投资。

目前，国际上非常关注中国大幅降低增值税的举措。自4月1日以来，进口增值税下调至13%，这是继去年关税总水平下降至7.5%以来，又一针对商品进口的重大决定。进口商品价格走低，各国抢占中国市场，以水果为例，菲律宾产香蕉、秘鲁产红提等优质水果纷纷进入中国。

关税以及增值税的下降，同样为中国的企业和消费者带来利好。在上游方面，贸易企业、进出口企业原材料以及商品进口成本降低，在生产方面，电力、互联网、交通等诸多环节成本下降，企业负担大大减轻。企业生产成本降低促使商品价格下降，消费者因此获利。同时，企业有盈余，可以吸引投资、扩大生产，从而拉动就业，形成良性循环。

各项数字向好源于中央对经济政策的科学调整。同时，中国目前货币汇率稳定，财政稳定向好。最新数据显示，电力和挖掘机指数均已实现两位数增长。电力是国民经济的基础，用电量的增加表明工业生产大幅增长，挖掘机指数的上涨反映出基础设施建设持续推进。近来，《外商投资法》通过；《降低社会保险费率综合方案》公布；4月1日起实施增值税减税政策；4月9日起调降行邮税等税率；7月1日起，将进一步降低政府性收费和经营服务性收费……政策密集性地陆续到位，进一步增强了人们对经济向好发展的信心。

当前，经济发展的外部局势渐渐明朗，国内宏观、微观政策到位，中国经济发展前景广阔。未来，中国将继续进行产业结构调整，着力发展实体经济，推动金融与实体经济共生共荣，将进一步做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的“六稳”工作，推动实现高质量经济发展。

（刘凯旋采访整理）

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