浙江将实现陆域“县县通高速”

新华社杭州4月14日电 （记者岳德亮）近日，浙江省文（成）泰（顺）高速公路控制性工程南浦溪特大桥顺利完成首节钢拱肋吊装施工。浙江省发改委发布消息称，这标志着该省向陆域“县县通高速”目标再进一步。
文泰高速公路项目是浙江省大通道建设十大标志性工程之一，已累计完成投资46亿元，计划于2020年建成通车，文泰高速建成标志着浙江陆域最后两个未通高速公路的县将联入高速公路网，将为浙江实现陆域“县县通高速”目标画上圆满句号。
据了解，文泰高速建成后，浙南地区的高速公路将连接成网，也为浙江增加一条连接福建的高速通道，连接起长江经济带和福建海峡西岸经济区。
《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“十三五”期间要实现陆域县县通高速，至2020年全省高速公路里程达4700公里。
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