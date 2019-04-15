海南 改革开放靓丽名片

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

赋予海南经济特区改革开放新的使命，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。如今，1年时间过去了，海南自贸区（港）建设进展如何？

产生一批制度创新成果

“海南全岛建设自由贸易试验区，要以制度创新为核心，赋予更大改革自主权，支持海南大胆试、大胆闯、自主改，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境和公平开放统一高效的市场环境。”习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上这样强调。

1年来，海南着重探索制度创新。

4月11日，海南发布了最新一批5项自贸区制度创新成果，涉及人才引进模式、行政管理体制机制、医疗服务等多个方面。

在全国首创“候鸟”人才工作站是一大亮点。所谓“候鸟”人才，是指一直以来每年定期到海南度假的各类人才。由于气候温暖，每年到海南休闲度假的“候鸟”人才高达100多万人。目前，海南已建设40多个各类“候鸟”人才工作站点。据不完全统计，已有170多位院士，通过科技咨询、项目合作、文化下乡、人才培养等形式服务海南自贸区建设。

1年来，创新成果初步显现。

近日，海南天著疏浚工程有限公司法定代表人刘柬，在海口花了不到半小时，就完成了全部企业设立登记事项。“太方便了，太快了！”刘柬感慨道，天著疏浚公司设在东方市，要是在以往，只能到东方市办登记注册手续。商事登记“全省通办”制度实施后，登记注册可以就近办理，而且可以在手机上操作。

2月14日，海南公布了第一批8项制度创新成果，其中就包括商事登记“全省通办”制度。2018年全年，海南省新增市场主体同比增长15.5%，其中企业增长37.5%，高新技术企业数量增长46.1%。

加快建立新型产业体系

不到3000亩的土地上，汇聚3600多家互联网企业，草木葱郁，鸟语花香，这里是海南生态软件园。

商务部流通产业促进中心研究员陈丽芬表示，“1年来，海南以制度创新为核心，全面改善优化营商环境，在促进服务业升级和对外开放方面成效显著。”

生态软件园是海南发展新兴产业的一个载体。国务院印发的《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》提出，“以发展旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导，科学安排海南岛产业布局”，“加快建立开放型生态型服务型产业体系”。

1年来，海南培育发展了12个重点产业，互联网产业是其中一项。2018年，海南重点产业合计增速高于整体经济增速，对经济增长的贡献近70%。第三产业对全省经济增长的贡献率为66.9%。

根据海南的规划，今后培育壮大新兴产业又有了新的着力点：开工建设西海岸互联网总部经济产业园，规划建设海口江东新区互联网跨国企业集聚区，谋划建设海甸岛物联网应用创新基地……

构筑全方位立体化开放通道

《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出：“推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。”

如今，海南正在构筑全方位立体化开放通道，对外资吸引力不断提升。

“海南招商引资目标明确，营商环境持续优化。”新加坡淡马锡全资控股企业丰树集团物流地产投资中国华南区总经理刘汉泉说，企业已投资建设大型综合电商产业园，还将考虑扩大投资。2018年，海南公布“百日大招商”的成绩单，海南一口气引入新加坡淡马锡、英国默林娱乐集团和美国三五环球集团等20多个外资项目。

国际旅游消费中心是海南的战略定位之一。自2018年5月1日起，海南省实施59国人员入境旅游免签政策；海南国际航线增加到74条，海口、三亚至越南、菲律宾的多条邮轮始发航线开通；英国著名旅游公司托马斯库克在三亚注册成为海南首家中外合资旅行社。

对于1年来海南自贸区（港）建设的进展，海南省委书记刘赐贵用了8个字概括——“蹄疾步稳，开局良好”。海南正在彰显全面深化改革和扩大开放的“试验田”作用。

(责编：蒋琪、杨曦)