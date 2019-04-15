新华社纽约4月14日电 综述：经济增速触底迹象增多促使美元走软
新华社记者 刘亚南
近期全球多个主要经济体增长出现探底迹象，市场对风险资产偏好有所增强，导致传统避险资产美元走势较为疲软。但有分析认为，美欧贸易关系紧张和欧洲央行对欧元区经济前景的较悲观预期提示风险依然存在，同时市场对发达经济体降息预期减弱，这或将对美元形成支撑。
衡量美元对六种主要货币汇率变化的美元指数从8日的97.3以上逐步下移至96.9附近后，11日反弹至97.2一线，但随后又回落到96.9左右。其间，欧元对美元汇率走强，英镑对美元汇率维持区间波动，日元对美元汇率则震荡走软。
美国近日公布的失业数据、生产者价格指数和消费价格指数均在一定程度上好于市场预期。此前，中国、美国和欧洲一些国家的采购经理人指数已经出现回升，市场对世界主要经济体增速触底回升的预期增强。
瑞银集团近日发布报告说，近期中国、美国和欧盟的制造业采购经理人指数反弹，这增强了人们对最近世界经济增速可能已经触底的预期。
国际货币基金组织在最新发布的《世界经济展望报告》中将2019年全球经济增长预期下调至3.3%，但预测全球经济有望在2019年下半年逐步反弹，2020年将回升至3.6%的增长水平。
美国东方汇理—锋裕资产管理公司外汇策略负责人帕雷什·乌帕德亚雅表示，现在人们预期全球经济增速已经触底，近期中国和美国的经济数据提振了市场信心，也使澳元和新西兰元等“增长主题”货币走强。
不过，分析人士认为，美国近日威胁对欧盟输美产品加征关税，导致欧美贸易关系趋紧，这将对市场避险需求带来显著的短期影响，支持美元走强。
货币政策方面，欧洲央行10日召开例行货币政策会议，宣布维持当前利率不变。美联储同一天公布的3月份货币政策会议纪要显示，多数美联储官员认为，考虑到经济前景和风险的变化，联邦基金利率目标区间今年内可能保持不变。
瑞银集团表示，欧洲央行的最新表态强化了欧元区利率将在更长时间处于低位的预期。剑桥环球支付公司外汇策略和结构化产品负责人卡尔·沙莫塔表示，整体上看，随着对美联储在今年降息的预期减弱，美元买盘将增多。
穆迪投资者服务公司日前发布报告说，通胀数据将主导美联储未来的货币政策，预计美国通胀水平将在2020年达到2%以上并促使美联储继续加息一次。
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