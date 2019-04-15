原标题：网购平台被他们用来开赌场 厦门一赌博团伙25人获刑

网购平台被他们用来开赌场

厦门思明：一赌博团伙25人获刑

本报讯(通讯员吴雅莹 廖榆良)近日，由福建省厦门市思明区检察院提起公诉的被告人张某勇、张某明、蔡某意等25人开设赌场案一审宣判，被告人分别被判处拘役三个月至有期徒刑三年零八个月不等的刑罚。据悉，该案系公安部“净网2018”专项行动挂牌督办案件，也是厦门市检察机关查处的首例利用网络购物平台实施的开设赌场犯罪案件。

2018年6月底，被告人张某勇、张某明设立了“易淘货栈”App平台，包装成售卖茶叶、红酒、玉石等高溢价商品的网络购物商城，雇请被告人蔡某意等60人作为业务员，使用美女照片作为头像，通过微信、陌陌等网络即时通讯工具招揽客户，引导客户到网站进行“消费”。客户下单后，他们诱导客户以其所购商品作为筹码进行“转购升级”，以押大小的方式进行赌博，每5分钟至10分钟开奖一次，输赢结果以“重庆时时彩”的开奖结果为准，若客户赌赢可提现1.6倍的“转购”金额，输了仅可获得所购货物且不能退货。因该网购平台出售的商品进价与实际出售的价格有10倍至40倍的差价，因此，只要客户参与“转购”，该商城就可从中获取高额非法利益。

该网络商城系以网购商品为幌子，将商城作为公开为不特定多数人提供赌博活动的场所，不到3个月，吸引全国各地参与“转购”活动的注册会员达上千人，转购金额逾1000万元。因该类案件犯罪模式隐蔽，许多客户在短时间内疯狂分单购买商品连续下注，甚至一周内投入赌资达数十万元。

在办理该案过程中，思明区检察院提前介入引导侦查，注重对新型犯罪手段的甄别，引导公安机关收集、固定证据，为准确定性奠定坚实基础；在审查起诉阶段加强释法说理，通过辩护律师做好被告人及其家属的沟通工作，敦促25名被告人由对抗转为认罪认罚，指控罪名获法院当庭判决支持，并加强法治宣传工作，起到办理一案、教育一片的作用。

吴雅莹 廖榆良

(责编：杨曦、蒋琪)