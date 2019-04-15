海关总署：今年全国查获各类濒危动植物共计500吨

人民网北京4月15日电 据海关总署网站消息，今日，海关总署举行海关打击象牙等濒危物种及其制品走私新闻发布会，海关总署副署长、全国打击走私综合治理办公室主任胡伟介绍了海关总署坚决贯彻落实习近平总书记系列重要指示批示精神，高压严打象牙等濒危物种及其制品走私、强化口岸监管取得的重要战果和良好成效。发布会上发布了“1.17”特大象牙走私案等打击象牙等濒危物种及其制品走私十大典型案例。

据介绍，今年以来，全国海关共计立案侦办濒危物种走私案件182起，其中象牙案件53起，打掉27个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人171名，查获各类濒危动植物共计500.5吨，查获象牙及其制品8.48吨。其中，3月30日破获的“1.17”特大象牙走私案，现场缴获象牙7.48吨，全链条摧毁了一个长期专门走私象牙的国际犯罪集团，为近年来海关自主侦查查获象牙数量之最。严厉打击网上走私贩卖象牙等濒危物种及其制品活动，彻底铲除了“日购网”“滴米粒”等走私贩卖象牙网络平台。全国海关在各类监管现场共查发濒危物种及其制品1870起，总重量103.4吨。其中，查发象牙及其制品785起，共5323件、总重量306.8千克。

海关总署把坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为践行“两个维护”的实际行动，严厉打击犯罪，严密口岸监管，严格布控查缉，对象牙等濒危物种及其制品走私“零容忍”，确保象牙贸易禁令有效落地，推进生态文明建设，取得了重要战果和良好成效。

严惩走私犯罪。迅速部署落实习近平总书记重要指示批示精神，制定印发《关于落实习近平总书记重要批示精神强化监管严打走私 斩断象牙走私渠道的通知》等文件，坚持“破大案、打团伙、摧网络”，持续开展“国门利剑”系列专项行动，举全国海关之力严厉打击象牙等濒危物种及其制品走私犯罪。

强化口岸监管。不断优化监管流程、健全监管制度、强化风险防控。加大对来自重点国家的高风险货物的查验力度，对可疑集装箱实施彻底开箱查验；在旅检和邮快件渠道，提高重点国家、重点航线进出境行李物品和邮快件的检查比例，对含有疑似象牙等濒危物种及其制品的行李物品、邮件、快件一律开箱彻查。

强化部门协作。在严厉打击、强化监管的同时，推动各级地方政府及相关部门开展走私象牙等濒危物种及其制品整治行动，实现对走私购、运、储、销各环节的全方位打击。针对走私象牙等濒危物种及其制品通过寄递渠道在国内转运行为，会同国家邮政局开展打击整治联合行动，落实“收寄验视、实名收寄、过机安检”3项制度，加严邮件寄递安全管控。加强与打击野生动植物非法贸易部际联席会议办公室及其成员单位的协调配合，形成打击合力，提升整治效能。针对部分重点地区非法制售象牙等濒危物种及其制品现象，部署对重点市场、加工点、转运集散地、边贸市场开展集中清查整治，斩断非法制售渠道。

推进国际执法合作。一方面，加强与世界海关组织和国际刑警组织合作，积极参加“保卫”国际联合行动，共同打击象牙等濒危物种及其制品走私活动。另一方面，加强与濒危物种及其制品走私来源地、中转地和消费地海关及警方等执法部门合作，开展联合执法，和香港等地海关联合查获走私象牙2.247吨、穿山甲鳞片29.42吨、犀牛角90.5千克。经过一年半持续追逃，将3名“7.5”特大象牙走私案外逃主犯从非洲缉拿归案。中国海关打击濒危物种及其制品走私犯罪的行动和成效得到了国际社会的广泛认可，2018年，海关总署荣获联合国环境规划署、中国野生动植物保护协会颁发的奖项。同年9月，世界自然基金会（WWF）发布报告称，中国象牙禁贸令已产生显著成效。

加强普法宣传。在全国海关旅检监管现场张贴严禁象牙等濒危物种及其制品走私的宣传海报，拍摄公益宣传片，在互联网及国际机场、火车站等投放播放，加大对出入境人员的普法宣传力度，倡导拒绝使用象牙等濒危物种及其制品，自觉抵制非法购买和携带象牙等濒危物种及其制品行为，取得良好社会效果。

在各方共同努力下，象牙等濒危物种及其制品走私虽然得到一定程度的遏制，但仍有一些不法分子在高额利润的驱使下铤而走险，妄图通过不断变换作案手法，逃避监管和法律的制裁。下一步，海关总署将不折不扣地贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，进一步提高政治站位，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施，持续严打严管象牙等濒危物种及其制品走私，坚决斩断走私链条，做到锲而不舍、一以贯之。

进一步加大打击力度。将打击象牙等濒危物种及其制品走私作为“国门利剑2019”联合专项行动的重中之重，强化情报经营，深挖走私团伙，实施精准打击。坚持专项打击、分散打击、滚动打击相结合，对象牙等濒危物种及其制品走私实施全链条高压严打。同时，加大对口岸等查获的携带、邮寄象牙等濒危物种及其制品行政案件的惩处力度，切实增强执法威慑力。

进一步严密正面监管。强化风险分析，加强对重点来源地、中转地、消费地进境货物分析监控，有针对性地加大对高风险企业、伪瞒报夹藏高风险货物的检查力度。进一步加强智能审图等高新技术装备的应用力度，加大走私高发渠道和地区监管查验力度，特别是重点加强货运、旅检、邮件快件、边民互市等渠道查缉，提升监管针对性和有效性。

进一步深化综合治理。推动地方政府和有关部门深化边境一线封堵治理，实施联查联控，强化重点边境一线关键地段巡防查缉，完善边境地区联合巡查长效机制，严密封堵偷运走私通道。强化部门执法联动，加强市场流通领域清查整治，会同有关部门和重点地区加强寄递、加工、销售等环节整治，形成合力，切实强化市场管控，坚决取缔象牙等濒危物种及其制品非法交易。鼓励社会各界和广大群众举报象牙等濒危物种及其制品走私活动，对查证属实的，给予奖励。

进一步加强国际和地区执法合作。中国海关将积极参加和倡议发起国际联合执法行动，与各国和地区执法部门形成打击象牙等濒危物种及其制品走私的合力。按照濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）确定的有关原则，加强与走私来源地、中转地和消费地海关及执法部门的情报交换、案件协查、联合调查、境外追逃等执法合作，通过打团伙、摧网络，合力斩断象牙等濒危物种及其制品走私的境内外犯罪链条。

进一步强化宣传引导。及时公布重大走私犯罪案件，震慑走私犯罪分子。加大在各旅检现场、进出境航班等运输工具上的宣传力度，向进出境人员宣传非法运输、携带和邮寄象牙等濒危物种及其制品的法律责任，教育引导广大群众增强野生动物保护意识。

(责编：蒋琪、朱一梵)