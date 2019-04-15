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一季度邮政行业业务收入2173.9亿元 同比增长19.5%

2019年04月15日14:58  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月15日电 国家邮政局公布2019年一季度邮政行业运行情况。数据显示，一季度，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成2173.9亿元，同比增长19.5%；业务总量累计完成3234.4亿元，同比增长25.3%。

　　3月份，全行业业务收入完成799.1亿元，同比增长19.4%；业务总量完成1255.6亿元，同比增长24.3%。

　　一季度，邮政服务业务总量累计完成608.1亿元，同比增长20.9%；邮政寄递服务业务量累计完成60.2亿件，同比增长1.3%；邮政寄递服务业务收入累计完成110.4亿元，同比增长7.4%。

　　3月份，邮政服务业务总量完成206.9亿元，同比增长15.5%；邮政寄递服务业务量完成21.2亿件，同比增长0.4%；邮政寄递服务业务收入完成37.1亿元，同比下降1.6%。

　　一季度,邮政函件业务累计完成6.2亿件,同比下降20.3%;包裹业务累计完成588.1万件,同比下降12.3%;报纸业务累计完成42亿份,同比下降2.5%;杂志业务累计完成2亿份,同比下降4.5%;汇兑业务累计完成498.9万笔,同比下降32.3%。

　　一季度，全国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件，同比增长22.5%；业务收入累计完成1543亿元，同比增长21.4%。其中，同城业务量累计完成23.6亿件，同比下降0.2%；异地业务量累计完成95亿件，同比增长30.3%；国际/港澳台业务量累计完成2.9亿件，同比增长8.9%。

　　3月份，全国快递服务企业业务量完成48.6亿件，同比增长23.3%；业务收入完成596亿元，同比增长23%。

　　一季度，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的19.4%、78.2%和2.4%；业务收入分别占全部快递收入的10.9%、51.9%和10.2%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降4.4个百分点，异地快递业务量的比重上升4.7个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.3个百分点。

　　一季度，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、12.8%和7.7%，业务收入比重分别为80%、11.3%和8.7%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.6个百分点，快递业务收入比重基本持平；中部地区快递业务量比重上升0.8个百分点, 快递业务收入比重上升0.1个百分点；西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点，快递业务收入比重下降0.1个百分点。

　　一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7，较1-2月上升0.4。

(责编：赵爽、朱一梵)
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