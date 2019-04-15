原标题：国家市场监管总局启动对爱立信相关许可业务调查

新京报讯（记者 马婧）4月14日，新京报记者从爱立信处获悉，由于相关企业对爱立信在中国知识产权许可业务的投诉，国家市场监督管理总局近日启动对爱立信相关许可业务的调查。爱立信表示，将全力配合此次调查；在调查进行期间，不会再做进一步评论。

爱立信称，基于公平、合理和非歧视（FRAND）原则，对所拥有的业内领先的专利组合进行许可，并且始终致力于严格遵循这一原则。

此前有媒体报道称，近日，国家市场监管总局突击检查电信设备制造商爱立信在北京的办公室，并在现场进行举证。此前已有业内传言称，多家手机厂商向国家市场监管总局举报，投诉爱立信在3G和4G标准必要专利（SEP）许可市场存在违反《反垄断法》的行为。

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