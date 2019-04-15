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走私象牙构成犯罪的 海关总署:按走私珍贵动物制品罪论处

2019年04月15日15:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月15日电 （朱江）今日上午，中国海关总署举行“打击象牙等濒危物种及其制品走私情况”新闻发布会，会上针对记者提到“请问走私象牙等濒危物种及其制品到什么体量会面临犯罪，面临什么样的刑事处罚”海关总署缉私局局长孙志杰认为，走私象牙构成犯罪的，按照走私珍贵动物制品罪论处。

孙志杰表示，根据有关法律规定，走私珍贵动物制品数额不满二十万元的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；走私珍贵动物制品数额在二十万元以上不满一百万元的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；走私珍贵动物制品数额在一百万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。

谈到一根象牙的价值时，孙志杰指出，根据有关规定，一根象牙的价值为25万元，无法确定是否属一根象牙的，根据其重量核定，单价为41667元/千克。

孙志杰强调，我国对走私象牙等濒危物种及其制品处罚是相当严厉的，希望广大民众增强保护野生动植物意识，严格遵守法律规定。

(责编：朱江、朱一梵)
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