陕西税务部门：正核实西安利之星是否存涉税违法行为

新京报讯（记者 张彤 卢海燕）4月13日，哭诉维权奔驰女车主王倩（化名）首次提出，其在不知情情况下，被西安利之星收取金融服务费，且未拿到发票。今日（4月15日），新京报记者致电陕西税务12366客服电话，工作人员称，税务部门密切关注西安利之星奔驰事件，正在积极核实调查西安利之星是否存在偷漏税或涉税违法行为。
新京报此前报道，4月13日，哭诉维权奔驰女车主与西安利之星见面协商，首次提出其在不知情时被西安利之星收取了15200余元的金融服务费，当场未获奔驰方回应。今日（4月15日）上午，陕西消费者协会工作人员告诉新京报记者，在消费者不了解情况时，收取金融服务费是不合法的，可采用多种渠道维权。
今日（4月15日）下午，新京报记者致电陕西税务12366客服热线，询问奔驰女车主被西安利之星4S店收取一笔金融服务费而没有开发票的行为是否符合规定，工作人员称，西安利之星如果确实提供了增值税应税行为，就需要开具责任税发票。
“若西安利之星已经进行未（开）票收入申报，那也算申报了，只是没有发票。”她表示，西安利之星奔驰事件，税务部门密切关注，西安利之星是否存在偷漏税或涉税违法行为，正在积极核实调查。
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