李铭俊：新时代对企业践行社会责任提出更高要求

人民网北京4月15日电 （付长超）13日，以“新时代 新责任”为主题的中欧社会责任论坛在京举行。中欧国际工商学院院长李铭俊在接受记者采访时表示，中国经济进入新时代，企业不断做大做强，同时也有很多企业走向全球，这对企业践行社会责任提出更高的要求。

李铭俊说，如今企业践行社会责任的积极面越来越多，但仍需进一步深化。“企业成功了，赚了钱，拿出一些钱来做一些公益事业。比较长一段时间以来，企业家乐于承担一些社会责任，但是比较多的还是从公益方面去理解，这还是不够的。”

李铭俊认为，新时代下的企业社会责任强调的是要体现在企业发展的各个方面，从企业发展规划到内部管理制度，从原料采购到生产过程，从内部员工到外部客户等方面都应承担相应的社会责任。

“包括‘走出去’的企业，实际上也是体现了中国企业社会责任的担当，不仅是要符合整个经济发展的规律，符合所在地的法律制度，同时也要把在整个企业管理生产过程当中的社会责任的理念带出去。”

在李铭俊看来，企业要有比商业成功更高的追求，要做到经济效益与社会效益双赢，“一个企业要生存，肯定是不能亏钱，但是对一个企业成功判定的标准，不仅是在商业模式上能够做到盈利，更为重要的是要在实现整个盈利的过程当中承担起更多更大社会责任。”

“现在我们有些企业把客户利益放在第一，把员工利益、员工发展放在第二，把股东的利益放在第三，今后像这样的企业会越来越多，这是一个健康的发展模式。”

李铭俊表示，中欧始终将对社会责任的追求融入教学、研究和论坛等方方面面，目的就是希望通过中欧人所在的企业能够做好社会责任，让他们能够自觉地，有内在动力地来遵守社会责任的实践，进而对其他企业践行社会责任起到推动和示范作用。

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