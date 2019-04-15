专家:我国水治理需要跨越国界的合作与创新

人民网北京4月15日电 （朱江）近日，首届两山·水谷对话——跨界创新：水治理与水外交论坛在清华大学公共管理学院举行。清华大学副校长、中国科学院院士薛其坤表示，水治理需要跨越国界的合作与创新，在水治理与水外交的前进路线中，既有宝贵的机遇，也存在需要跨越的障碍，搭建深度合作的跨界平台，有助于应对挑战，抢抓契机。

河海大学校长、世界水谷研究院理事长徐辉认为，我国拥有国际河流数量40多条，涉及到19个流域国，是名副其实的国际河流大国，而相关各国形势复杂多变，问题多样，迫切需要开展跨界河流研究，相信通过本次会议的举办，对于推动全球水治理与水外交必将起到积极的作用。

在圆桌讨论环节，来自水利、科技、外交等各领域的多位专家就“水环境综合治理的技术创新与应用”、“跨境水资源合作与区域合作机遇”、“环境产业的跨界创新路径”三个议题进行了讨论。

专家们介绍了当前水治理的前沿技术和AI变革，讲述了在周边国家开展水利建设的机遇与挑战，通过多个跨境水治理案例阐释了水治理在国家外交关系中的重要作用，以及区域国家间关系对水域治理产生的关键影响。

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