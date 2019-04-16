第125届广交会开幕

本报广州4月15日电 （记者李刚、王珂）15日上午，第125届中国进出口商品交易会（广交会）在广州广交会展馆开幕，展览规模保持稳定，并继续发挥进口展的开放型平台作用。24846家国内企业及来自38个国家和地区的650家境外企业分三期分别参加出口展和进口展。组委会按16大类商品设置51个展区，展位总数达到59651个。

从开幕第一天情况看，本届广交会进口展有了进一步优化和提升。进口展总面积2万平方米，设有6个产品区，展位总数1000个，其中来自21个“一带一路”沿线国家和地区的企业383家，展位数630个，占比分别达60%和63%。

目前，广交会已与33个“一带一路”沿线国家和地区的47家工商机构签订合作伙伴协议，双方在招商宣传、团组互访、信息交流、与会服务等领域进行深入交流与合作。广交会已从以出口商品交易为主的交易会逐渐向“卖全球买全球”的国际公共平台转型。

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 02 版）

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