人民网>>财经

第125届广交会开幕

进口展参展企业六成来自一带一路沿线

2019年04月16日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报广州4月15日电  （记者李刚、王珂）15日上午，第125届中国进出口商品交易会（广交会）在广州广交会展馆开幕，展览规模保持稳定，并继续发挥进口展的开放型平台作用。24846家国内企业及来自38个国家和地区的650家境外企业分三期分别参加出口展和进口展。组委会按16大类商品设置51个展区，展位总数达到59651个。

　　从开幕第一天情况看，本届广交会进口展有了进一步优化和提升。进口展总面积2万平方米，设有6个产品区，展位总数1000个，其中来自21个“一带一路”沿线国家和地区的企业383家，展位数630个，占比分别达60%和63%。

　　目前，广交会已与33个“一带一路”沿线国家和地区的47家工商机构签订合作伙伴协议，双方在招商宣传、团组互访、信息交流、与会服务等领域进行深入交流与合作。广交会已从以出口商品交易为主的交易会逐渐向“卖全球买全球”的国际公共平台转型。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月16日 02 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved