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煤炭越挖越少，芒果越结越多

腾挪矿山变果山（经济新方位·长江上游转换发展动力③）

本报记者 杨文明

2019年04月16日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　如果说当初镇里人因果子山煤矿关停而被迫种芒果，那么随着亩产值近万元，越来越多的人动了心思。

　　刘宗顺就是起头的那个，他是云南丽江华坪县荣将镇的种植户。这里位于金沙江畔，即便隆冬，依然温暖，果子山更是果花正艳。

　　不过这些花，在控花技术下，一个果也不结。为啥这么做？

　　原来，几年前，华坪遭遇大雪，百花凋零。刘宗顺忍痛掐掉旧枝条，没想到居然重新开花坐果。更让他惊喜的是：芒果成熟期整整晚了俩月。

　　第二年，气象正常。他却多了个心眼，故意掐掉第一茬花。没想到，芒果同样晚熟。

　　就这样，不同于其他地区集中在夏季上市，华坪的芒果最晚能结到11月。靠着打时间差带来的市场需求，这里的芒果走货特别快。

　　刘宗顺发财的消息，很快传开了。几户原本在煤矿打工的同村人，提出免费帮忙采收，实际就想摸清这些种植大户的“门道”。

　　晓得来意，刘宗顺也不避讳，主动建议人家先改良品种。嫁接枝条市场价要一斤100元，他却让大伙随便剪，不要钱。

　　算起来，刘宗顺也有自己的账。“如果只是自家芒果好，外地客商不会上门。连片规范化种植，果子山名头才响。”

　　“一开始，壮劳力都在矿上。芒果疏于管理，卖不上价。” 刘宗顺说，煤矿效益好时，人手不够。比如除草，只能靠打药，树下寸草不生。花期一过，传粉的蜜蜂纷纷饿死。

　　这些年，沿江小煤矿陆续关停，年轻人回到芒果园。人工除草，不再打药，蜜蜂吃得香，坐果有保障。

　　不仅如此，新的种植技术更是轮番上阵。喷滴灌、太阳能杀虫灯，早已不稀奇。酵素施肥更叫一个讲究：1份糖、3份芒果、10份水。发酵仨月浇灌，花才这么艳。

　　2018年，华坪全县芒果种植面积达到23万亩，产值超过10亿元。

　　上了规模，产业分工更细。

　　日常的田间管理，种植大户都已托管给农业技术工。刘宗顺自家200亩地，常年雇了4个人。每到采果、套袋、施肥阶段，还要集中再请一批人。

　　刘宗顺也曾尝试自产自销，结果发的货还没大商户在地头的收购价高。“干脆专心搞种植、抓品质！销售、加工还得是人家专业公司。”

　　如今在果子山，果农收入10万打底，大户年入百万也不鲜见。黑煤山，成了名副其实的花果山。由黑转绿，果子山上演了变色记。

　　“同样大小的芒果，比煤炭可金贵多了。煤越挖越少、果越结越多。这条路，对头！”华坪县委书记余丽军说。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月16日 02 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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