“落户放开”不等于“楼市松绑”（锐财经）

不久前，国家发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》（简称《任务》），其中，“推动1亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展”“继续加大户籍制度改革力度”等内容引发广泛关注。有人认为此举是为楼市调控“变相松绑”。对此，分析人士指出，落户放开是要让那些为大城市做出贡献的新市民住有所居、心有所安，政策设定是为了更好地满足真实工作、真实居住的需求，与“房子是用来住的，不是用来炒的”基调相一致。因此，“落户放开”不等于“楼市松绑”。

重在保障合理需求

在城市发展中，户籍制度改革始终备受关注。《任务》提出：在此前基础上，城区常住人口100万—300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制；超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目。

国家发展改革委规划司有关负责人指出，推进农业转移人口市民化，是新型城镇化建设的首要任务，是发挥市场配置资源决定性作用、顺应人口就业选择、促进劳动力在城乡间有序流动、提高全员劳动生产率的有力保障。城市政府在放宽落户条件的同时，必须推动经济高质量发展，尽力而为、量力而行，强化基础设施建设和公共服务提供，提高对人口的综合承载能力。

天津财经大学经济学院教授丛屹在接受本报记者采访时指出，长期以来，中国城镇化过程中，土地的城镇化程度快于人口的城镇化，很多新市民长期在城市工作生活却受制于户籍制度，甚至一些城市开始出现人口流出的问题。因此，及时放开落户限制，积极引导外来人口落户，显然有助于城市更好地发展自身优势产业。“《任务》做出的部署，旨在补齐户籍制度自身存在的公共服务短板，着眼的是人和产业，重在保障合理需求。”丛屹说。

“房住不炒”定位不变

那么，放开落户对楼市会产生哪些影响？易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次国家发改委公布2019年新型城镇化建设重点任务，各地或将强化人才落户等相关政策，对购房需求影响较大。

“客观上看，放开落户对房地产市场需求确实可能带来一定短期影响，但必须明确的是，户籍制度改革并非为了松绑楼市而推出，‘房子是用来住的，不是用来炒的’也并没有发生任何变化。”丛屹说，一方面，户籍制度改革解决的是如何吸引人以及如何实现“人的城镇化”等问题，其改革方向是一以贯之的，并非突如其来；另一方面，“靠房地产拉动经济是饮鸩止渴”已经成为中国社会的主流共识，各地只有留住人、做强产业，才能让本地房地产市场有实实在在的支撑。

“城市是经济发展的主要载体，是创新活动的主要策源地。总的方向是，以提升城市产业竞争力和人口吸引力为导向，统筹优化城市国土空间规划、产业布局和人口分布，提升城市可持续发展能力，建设宜业宜居、富有特色、充满活力的现代城市。”国家发改委负责人强调。

首都经贸大学城市经济与公共管理学院教授赵秀池对本报记者表示，放开户籍限制，会增加新市民对城镇的归属感，也会增加住房以及产业地产的需要。“然而，这些与‘房住不炒’并不矛盾，因为刚获得城镇户籍的新市民的住房刚性需求是需要满足的，让更多的居民住有所居也是房地产调控要实现的目标之一。”

楼市运行总体平稳

放开落户的根本目的，是提升城市竞争力和发展质量。

在公共资源配置上，《任务》提出调整优化教育医疗资源布局，新设立和搬迁转移职业院校原则上优先布局在中小城市，将更多三级医院布局在中小城市等方向。赵秀池强调，各城市户籍人口城市化率远远低于常住人口城市化率，有很多进城务工人员没有获得市民身份。因此，新型城镇化的一个核心内容就是城乡公共服务均等化，这也是提高城镇化质量的关键所在。

对楼市而言，多家机构的监测数据均表明，当前楼市继续保持着总体平稳的态势。易居中国旗下CRIC研究中心数据显示，2019年一季度40个重点城市商品住宅合计成交6038万平方米，同比下降14%。其中，一线环比跌幅最小，二线、三四线城市则同环比齐跌，市场回调较为显著。中国指数研究院报告也显示，2019年一季度百城新建住宅价格指数累计涨幅较去年四季度继续收窄，重点城市商品住宅整体成交规模较去年同期有所缩减，三四线代表城市下行压力较大。

业内人士认为，在“房住不炒”定位不变的背景下，各地房地产市场调控政策将更加精准有效。未来，随着新型城镇化建设的推进，楼市继续延续平稳态势仍是大概率事件。

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