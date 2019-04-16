1.5万一套 鹤岗房子卖出“白菜价”？

鹤岗，一个在中学地理课本上赫赫有名的“煤城”，沉默多年之后，在微信朋友圈突然走红，这一次跟煤无关。

近日，一组当地2万一套的“白菜价”房产的资料图令许多网友感到惊讶。在这组图片中，一套53平方米的两室一厅只卖2.9万元（注意，是每套不是每平方米）；某70平方米的房子更是标价1.9万元；某建于2019年的新房，三室一厅180平方米，标价9万元，计500元每平方米。鹤岗的一套房子普遍在几万元一套，高一点也就是十几万，超过20万元的并不多。

鹤岗楼市的“白菜价”是真的吗？“白菜价”是如何形成的？这个价格可以去抄底吗？

调查

网传白菜价房子确实存在

但并非房产都是超低价

北京青年报记者从当地多家二手房交易平台查询获悉，网上流传的组图基本属实。在安居客官网查到，2019年03月房价1423元/㎡，环比下跌了29.04%。而58同城的数字显示，1月份鹤岗房价断崖式下跌，从2019年1月到3月，鹤岗房价几乎腰斩。

从具体楼盘来看，根据某二手房网站显示，鹤岗市的一个东山沿河北小区，一套位于7楼的46平毛坯房总价只有1.5万，折合一平方米326元。鹤岗东山沿河北D1号7楼46.17平方米的房子，只卖1.5万元，平均每平方米433元；一间80多平方米标注学区房的房子标价10万，并提示还可以谈价。

在58同城二手房栏目下，均价400元每平方米到500元每平方米，总价在2万元左右的房源有数百套。

当然，数据显示，也不是鹤岗所有的房价都这么低，比如热门楼盘越湖名邸的均价为14971 元/㎡，美韵公寓的均价为17354 元/㎡，而阳光水榭花园(1-47幢)的均价高达20145 元/㎡。

从数据上可以看出，鹤岗的房价均价虽然低，但也并不是所有的房价都很低，几百万一套的房子也不少见。另外，新开楼盘的价格也比较高，查询发现，在售的四个鹤岗市新盘中有多家单价超过万元。

揭秘

“白菜价”房子多是棚改房

短期内无法办房产证

4月15日下午，北青报记者联系鹤岗南山平安小区某售房业主王女士，她在58同城上挂出的房子46平方米只卖1.6万元。据她介绍，这是她家平房改造后分的房子，总共有两套，每套卖1.6万，加上入户费，大概也就是2万元每套。她的房子是70年产权，建于2016年，目前是毛坯，房子位于顶层。当问到价格为何偏低时，王女士表示，暂时没办法办房产证，可能需要等几年统一办理。

当地的一名房产中介也在电话中告诉北青报记者，这些低价房源都是当地的棚改房，最大的问题是房产证不能马上办下来，一般需要等几年才行。这与一般商品房有明显区别。

至于当地为何偏低的房价比较多，该中介表示，当地楼市的供需问题比较突出，尤其是最近几年棚改的量比较大，导致供大于求，这些房主拿到这些房子的成本就比较低，所以价格比较低也就不奇怪了。

有意思的是，今年3月5日，黑龙江鹤岗市公安局通过其官方微信号发布《鹤岗市公安局关于2019年度招警优惠政策》提到，多类符合条件的公安院校毕业生可以享受到“一车一房”优惠：即价值在10万元以内的汽车，以及建筑面积在50-90平方米，房源位于市区内的住房。选房顺序按照公安联考分数或公务员考试成绩从高到低排列。此外，统招本科及以上学历，并取得一定资格的人员，也可享受“一车一房”待遇。

追访

鹤岗曾是百年煤城

常住总人口呈流出之势

官方资料显示，鹤岗市位于黑龙江省东北部，隶属于佳木斯，北隔黑龙江与俄罗斯相望，东南临松花江与佳木斯接壤，西屏小兴安岭与伊春为邻。鹤岗市常住人口101万，其中市区人口61.7万。

据去年5月鹤岗市发布的《2017年鹤岗市国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年，鹤岗市实现地区生产总值282.9亿元，城镇常住居民人均可支配收入21370元，农村常住居民人均可支配收入13967元。

另据黑龙江省国民经济和社会发展统计公报显示，据人口抽样调查推算，2018年，黑龙江省人口自然增长率为-0.69‰。年末常住总人口为3773.1万人，比上年减少15.6万人。

历史上，鹤岗是随着煤炭业的兴起而发展起来的，自1914年曹凤阳在此发现炭层后，1916年由沈松年等人向政府提出申请，并获得了采掘权。1918年开始开采，同年鲍贵卿以及财政厅长，实业厅长等人，以个人名义投资，成立鹤岗煤炭矿业有限公司，鹤岗这个城市从此与煤炭结下了不解之缘。

新中国成立以后，鹤岗一度是黑龙江省四大“煤城”之一，煤炭产业过去一直是鹤岗产业结构的主体。

但如今，曾经的“煤城”走上了“脱煤”之路。据新华社报道，自去年8月底以来，具有百年煤炭开发历史的黑龙江省鹤岗市已关闭10处矿井。按工作安排，鹤岗市2019年底前还将关闭3处年产15万吨以下的矿井，按国家规定时限引导有序退出矿井6处。

提示

专家：炒鹤岗“白菜价”房产有风险

在微信朋友圈，很多生活在北上广深一线城市的网友纷纷表示被鹤岗的楼市惊到，部分网友大呼是不是可以去鹤岗抄个底？

对此，北青报记者咨询多名楼市专家，他们均表示，如果投资的话，2万元一套的房子还是有风险，主要是后期很难找到接盘的下家，而且你也不可能去住。

据鹤岗一名当地人士介绍，一些“白菜价”房源没有配电梯，而且当地的人口呈流出状态，这里房价虽然很低，再涨起来可能也会比较困难。

北青报记者注意到，也有不少网友对鹤岗“白菜价”的房子点赞，当地人并不热衷于炒房，真正实现了“房住不炒”的状态。

文/本报记者 朱开云

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