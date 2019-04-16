原标题：微信转账收车辆金融服务费为避税？

针对奔驰女司机哭诉维权一事，昨天（15日），西安市税务部门已对此事介入调查，并向西安利之星4S店财务工作人员调查取证，调查组人员认为收取所谓金融服务费并不开具发票涉嫌偷税漏税，具体取证仍在继续。

在此事件中，北京青年报记者了解到，当事女车主通过微信转账被收取1.5万金融服务费，这笔费用是否合理、最终流向哪里也引发讨论。梅赛德斯-奔驰公司称，公司并不向经销商和客户收取金融服务费。那么这笔钱到底算什么性质，流向哪里？

揭秘

收取金融服务费

4S店的“潜规则”

4月13日，西安哭诉维权当事女车主跟利之星4S店相关负责人和奔驰代表协商时提到，自己本来可以全款买车，但4S店声称金融贷款利息低，“引诱”其使用奔驰金融分期付款，她付完首付才发现，自己还要交1.5万金融服务费才能提车，而且这笔钱没有发票也不能刷卡，而是直接通过微信转账。

14日晚，梅赛德斯-奔驰回应，公司并未向经销商和客户收取金融服务费。

对于4S店收取的这笔“金融服务费”，北京炜衡律师事务所的周浩律师称，既然奔驰不向经销商和客户收取金融服务费，那么这笔钱就没有收取的理由。另外，以个人微信收取费用，还要看该费用最终去向是否在公司账目列明，否则涉嫌逃税。

对于金融服务费的性质，昨天，前奔驰4S店销售人员谢先生（化名）告诉北青报记者，所谓“金融服务费”不过是4S店增加本店利润的一种方式，“没啥服务，就是个收费的明目，收多收少由4S店决定，一千也是收，一万也是收。”

谢先生表示，不止奔驰，很多品牌的4S店都存在收金融服务费的潜规则，而收取金融服务费相当于走贷款的“门票”，交了才允许顾客走贷款。“一般4S店在销售的时候会告诉顾客这个钱是规定要收的服务费，而其实车主都可以自己办贷款，只不过有的热门车型，如果不走4S店的金融渠道的话，4S店就不卖你车。”谢先生表示，因为奔驰不少车型都是几十上百万的，1万左右的“金融服务费”夹在里面并不显眼。销售一般也会告诉顾客收了这个费用，但是大部分顾客都不太在意。

去向

销售人员有部分提成

大部分落入4S店腰包

对于“金融服务费”的去处，谢先生表示，这都是4S店的纯利润。“在4S店买车，不能提供发票的往往都是4S店的行为，厂商和银行的所有交易不会走销售人员个人微信支付的。”

金融服务费除了销售人员能有少部分提成，大部分都落入了4S店的腰包。“不同的4S店提成不一样，收了1万多的话，销售人员能提千儿八百的。”谢先生透露，金融服务费采用微信转账和不开发票的模式或是为了避税。

那么厂商在金融服务费的收取中扮演着什么样的角色呢？一位接近奔驰中国的业内人士表示，奔驰中国并不会从4S店的金融服务费中提成，但是奔驰中国会对每个4S店售出的车中走奔驰金融贷款的比例有一定的要求。“奔驰本身的金融服务也是跟银行合作的，这样奔驰可以多卖车，银行可以多放贷。”

谢先生的说法也印证了该人士的观点，“像奔驰这种有自己金融产品的，对每个4S店都有业绩要求，这个业绩一般是卖一百台车有多少比例是走奔驰金融贷款的，而且4S店卖车走奔驰金融会获得额外的返点，所以4S店也会很积极地鼓励顾客走贷款。”

另一位其他汽车品牌的销售人员刘莉莉（化名）告诉北青报记者，她所在的品牌4S店也存在收取金融服务费的情况。“这是行业的普遍现象，但是这次奔驰事件后可能会有所调整。”刘莉莉表示，目前国内的4S店竞争十分激烈，一座城市同一个品牌往往都有多家4S店竞争。“竞争之下裸车没有什么利润，所以4S店只靠卖车挣不到什么钱，如果走贷款的话就有更多的利润，一方面是厂家的返点，另一方面就是金融服务费。”

刘莉莉告诉北青报记者，收取金融服务费对于销售来说也会有更多提成，所以销售人员更愿意推荐顾客贷款。“一般金融服务费是根据车的档次来定的，车辆越高档，服务费越高，可能10万左右的车只收两三千，大几十万的车就得一两万了。”为了说服客户选择分期付款，刘莉莉表示，在劝导消费者选择贷款时，对做生意的顾客，销售人员就告诉他们可以剩出一部分现金去周转赚钱；对普通的上班族，就说分期付款可以减轻生活负担，也可以把省出来的现金拿去投资。

变脸

将“服务费”改名

4S店公示服务内容

李沐子（化名）告诉北青报记者，她于3月9日在成都一家奔驰4S店订购了一辆奔驰车，原本是4月15日提车，她因为拒绝支付金融服务费退款了，没提车。据其提供的销售补充协议显示，“客户自愿选择奔驰租赁，服务费为贷款全额4.5%”。

李沐子说，上个月定购时，4S店销售人员说分期付款要收取服务费，但没说这笔钱是4S店收的。“当时就让我感觉这笔钱是办按揭或分期的手续费，订车交定金时就签了这个销售补充协议，等车到店后提交资料，奔驰金融通过后就让提车并收取其他费用，这笔服务费用现金或支付宝支付。”

昨天，李沐子到4S店提车时发现，店里挂出了一则“费用提示”称，该店是奔驰金融、奔驰租赁以及多家商业银行的指定车辆分期服务合作商，根据客户提供的申请材料以及个人或单位资质，提供车辆分期付款咨询服务、贷款申请服务、车辆抵押申请服务、贷款资料寄送及保存服务。根据客户的申请资质及分期类型，收取贷款金额4.5%的商务咨询服务费。同时，“费用提示”中特别提示称，以上服务项目均在和销售人员洽谈时由客户进行自主选择，4S店不强制与新车捆绑销售。

李沐子不能接受4S店收取这笔“商务咨询服务费”，选择了不提车，“销售经理说，要么退款，要么一次性付款，我就要求退定金了，没提车。”

对此，北青报记者致电该4S店咨询是否可以分期付款，是否需要自己找银行贷款，工作人员称，可以通过奔驰金融办理分期付款购车，利息比较低，不收取贷款手续费，但需收取商务咨询服务费，具体收取多少与所购车型和分期类型有关，同时，店方对这笔服务费开发票。

“我是合法合理维权 不是按闹分配”

昨天，“奔驰女车主维权”事件当事人接受央视采访时表示，在未调查清楚前拒绝接受退款，“4S店最大的问题是避重就轻，逃避问题。假设西安利之星4S店要退款，那也要一个理由。我是合法合理维权，不是按闹分配。”央视视频截图

进展

税务部门核查是否存在偷漏税等行为

目前，已有多名车主反映，自己也曾在分期购车时被收取金融服务费，但并未收到这笔款项的发票，甚至有人对这笔款项的存在事先并不知情。同时，有业内人士揭开汽车行业4S店收取金融服务费的行业潜规则。奔驰前4S店销售称，奔驰一般不从中提成，但通过奔驰金融卖车，4S店可获得额外返点。该笔费用除了销售人员能有少部分提成，大部分都落入了4S店的腰包，用微信转账或为避税。对于西安利之星被指逃税的情况，陕西税务部门已经介入调查。昨天下午，北青报记者致电西安税务稽查局，工作人员称，对于此事已有多部门成立专门的调查组，稽查局接到举报后也会登记、向上汇报。

此外，陕西税务12366客服热线工作人员对媒体表示，西安利之星4S店如果确实提供了增值税应税服务，就需要开具增值税发票，税务部门密切关注奔驰女车主维权事件，正在积极核查西安利之星是否存在偷漏税或涉税违法行为。

银保监会：已要求北京银保监局对奔驰汽车金融开展调查

新华社记者从中国银保监会获悉，对于近日媒体热议奔驰女车主被收取“金融服务费”问题，中国银保监会高度重视，已要求北京银保监局对梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司是否存在通过经销商违规收取金融服务费等问题开展调查。银保监会表示，将根据调查情况依法采取必要的监管措施，切实维护金融消费者的合法权益。

消费者维权

“最大奔驰经销商”5年来至少13次被诉

北青报记者检索发现，近5年来，利星行、利之星曾遭国内各地消费者至少起诉了13次。在这些案件中，消费者因认为所购买的奔驰车存在质量问题提起诉讼，但往往因证据不足被驳回，仅有两起案件利星行和利之星被判向消费者赔偿。

梳理

利星行、利之星多次被诉

在奔驰官网上，检索“利之星”可以发现，全国共有50家公司。国家企业信用信息公示系统显示，利之星的法定代表人为颜健生。同时，他也是国内100多家公司的法定代表人，其中便包括利星行（中国）汽车企业管理有限公司。

此次涉事的西安利之星汽车有限公司是利星行集团成员，利星行公司官网显示，利星行的汽车业务始于1993年，主要从事知名品牌等高端汽车的批发及零售，该公司官网对自己的介绍中称，利星行汽车是中国最大的豪华汽车经销商之一及最大的梅赛德斯-奔驰经销商之一。

北青报记者以“利之星·奔驰”“利星行·奔驰”为关键词在中国裁判文书网检索发现，因销售的奔驰车存在质量问题，利之星和利星行在全国各地法院被消费者至少起诉了13次。

判决文书网显示，在消费者起诉的质量问题中，有发动机机油严重渗漏、购车不到两个月油表不准、点火故障、排气管冻结车辆无法启动等问题。此外，还有销售人员销售已经被国家要求召回的车辆，因此被判赔偿的情况发生。

从故障发生的时间上来看，在这些案例中，有的是刚买车不到半个月便出现问题，有的数月后发现出现问题，还有的是一两年后出现问题。在地域分布上，这些诉讼涉及北京、安徽、江苏等多地的利之星、利星行汽车销售店。

在这些纠纷中，消费者的诉求往往都要求销售商退车退款，或者赔偿。但从判决结果上看，消费者的诉求一般都被驳回，理由往往集中在消费者提供的证据不足，仅有两起案件，利星行和利之星被判向消费者赔偿。还有案件中，消费者要求退车，但因为发生故障的部位不是车辆的主要零件，因此不符合换车、退车的条件，消费者的诉求也被驳回。

释疑

此类诉求为何多数难获支持

对于这种现象，知名律师赵良善表示，在实践中，消费者购买汽车后如果发现有问题，想要退换车或者索要三倍赔偿是很正常的心理，车相对来说价格较高，刚买没多久就有问题的话，消费者心理上可能接受不了。另一方面，消费者会认为，如果不退换，让4S店换新零部件的话会不会影响汽车的安全性，“消费者有这样的顾虑很正常。”

根据《消费者权益保护法》规定，经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。

赵良善表示，这种情况在实践中不一定完全能适用，因为车辆卖出去以后就脱离了4s店的控制，转到了消费者手中，这里面就要考虑是不是有人为损害的因素或者使用不当的因素等，这样消费者在举证的时候就不是很有利。

此外，赵良善表示，根据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》，在家用汽车产品三包有效期内，因产品质量问题修理时间累计超过35日，或者因同一产品质量问题累计修理超过5次的，由销售者负责更换。从他个人来看，在司法实践中，法院更愿意把这个规定理解为，汽车的问题主要遵循车辆以修为主，一般的质量问题没有必要进行整车更换或退货，只有出现严重的质量问题、重大安全缺陷、或者多次维修还不能解决等情况时才进行退车和换车，这样可以避免造成不必要的浪费和经济损失。所以消费者在汽车纠纷中，想要退换车的诉求很难得到支持。

案例

销售“召回车”被判赔3万

2015年7月，陈先生与利星行望京分公司签订了合同，双方约定，车辆型号E260，车辆总价为人民币38万余元，合同签订后，陈先生向利星行望京分公司支付了定金。后双方因车辆是否存在质量问题产生争议，陈先生没有再向利星行望京分公司支付任何款项，利星行望京分公司也没有向陈先生交付车辆。

后陈先生提起诉讼，陈先生认为，利星行望京分公司、利星行公司及梅赛德斯公司对其存在欺诈行为。利星行望京分公司及利星行公司辩称，当时出售给陈先生的车辆没有质量问题，他们也对车辆进行了检查，他们不认可陈先生说法。

二审法院查明，2015年7月24日，国家质量监督检验总局发布《北京奔驰汽车有限公司补充召回部分国产E级汽车》的通报，并说明本次召回范围扩大的原因是：部分车辆的发动机舱密封条在某些情况下可能会从发动机隔热板上脱开，脱开后的密封条可能会因接触到发动机的高温零部件而导致车辆起火，存在安全隐患。陈先生一案中所涉车辆属于召回车辆。法院最终判处双方解除合同，汽车销售公司退还陈先生1万元，并赔偿陈先生3万元。

“排放门”事件

“排放门”丑闻 奔驰母公司再遭德政府调查

据新华社报道，德国《星期日图片报》14日报道称，德国豪华车品牌奔驰母公司戴姆勒集团因涉嫌用软件造假方式让旗下数万辆汽车通过尾气检测，再次受到德国汽车行业监管机构联邦汽车交通局调查。

报道称，此次问题汽车为产自2012年至2015年的柴油版奔驰GLK220CDI运动型多功能汽车。德国联邦汽车交通局在2018年发现这款汽车的柴油发动机涉嫌软件造假，随即展开调查。

戴姆勒集团一位发言人当天证实，德国联邦汽车交通局已经于数月前就此与戴姆勒展开对话，并举行了听证会。

德国汽车业“排放门”丑闻于2015年爆发。从大众汽车集团开始，宝马、戴姆勒陆续被查实通过软件调整柴油发动机工作状态，从而使氮氧化物排放在尾气检测状态下达标，以掩盖发动机在正常行驶状态下排放大幅超标的真相。

此外，欧盟委员会本月初宣布，经调查证实戴姆勒、大众和宝马在2006年至2014年期间，存在非法垄断柴油发动机清洁排放技术的行为，违反了欧盟反垄断法规。

（记者 李涛 戴幼卿 李卓雅 李铁柱）

(责编：蒋琪、杨曦)