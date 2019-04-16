暗访互联网招聘:招送餐员的中介其实是卖电动车的

原标题：互联网招聘依然乱！卖电动车的招送餐员，营业执照注销企业仍在招聘

“低学历也能拿高薪”“两年买车、五年买房就找我”……在一些网络招聘网站，类似这样颇具诱惑力的招聘信息比比皆是。“新华视点”记者调查发现，一些平台对招聘方的资格审查形同虚设，招聘者的简历可能被投往“黑中介”、传销机构甚至是诈骗公司。

原本免费可获得的工作被收1200元中介费，找工作却背上网贷

月薪8000元至1.2万元、有加班补助、会使用智能手机即可……38岁的张力看到58同城上高薪招聘美团外卖送餐员信息，投递简历后很快接到面试通知。

张力发现，这家位于北京通州一个小区门面房二楼的公司，办公室门口没有任何招牌。工作人员称：“我们公司是帮美团招聘的，有合作关系，我们推荐肯定你能上岗。”一心想找工作的张力被收取了1200元中介费。

“现在送餐员都是自配电动车，我们推荐去买有折扣。”工作人员将张力带到10多米远的一家电动车行，售卖员推荐了一款5000元的电动车，同时“贴心”考虑到张力没有那么多资金，为他办理了网络贷款，3个月的利息500元。

张力第二天到外卖站点上班却发现，其实可以直接到外卖站点应聘，不收取任何费用。而号称可以骑行一整天的电动车，仅使用4个小时就没电了，并且这款电动车市场售价最多3000元。

深感受骗的张力来到电动车行要求退掉电动车，车行给张力办了退款手续，但500元的贷款利息还得他负担。

有类似张力这样经历的人不在少数。苏州的金先生在赶集网上找工作，一家劳务派遣公司接了单，收取400元保证金后却凭空消失了。金先生向赶集网投诉，对方不予解决。

记者在第三方投诉平台聚投诉上搜索发现，自2018年5月至今，有关58同城、赶集网等发布虚假招聘信息的投诉达90余起。在中国裁判文书网上搜索发现，自2017年至今，涉及虚假招聘的一审判决书有273份，涉及刑事案件的有174份，其中与虚假招聘有关的互联网平台中，58同城和赶集网涉及刑事案件的分别有74件和36件，最常见的犯罪手段就是诈骗。

记者暗访：招送餐员的中介公司其实是卖电动车的，交“渠道费”就能标“名企”

张力应聘的是怎样一家中介公司？记者找到这家中介，表示要找一份送餐员的工作，对方问的第一个问题是：“曾经办过贷款吗?”

记者查询发现，这个中介机构名称为北京福茂松源商贸有限公司，注册信息显示，其经营范围在2018年变更为销售五金交电（含电动自行车）。也就是说，这是一家售卖电动车的公司。而且，这家公司的营业执照已在上月因“决议解散”而注销。但在58同城上，该企业仍在继续招聘。

据了解，招聘方需要给平台缴纳“渠道费”，在公司名称旁标出醒目的黄色“名企”字样，是渠道费包含的服务之一。记者发现，在58同城上，这家涉嫌诈骗的中介公司就显著地标示了“名企”字样，而且在各种类别的职位招聘里都发布了信息，例如招聘按摩师、水泥工、出租车司机等，其实都是招送餐员。此外，这家注册在北京昌平的公司，发帖时显示的招聘地址几乎遍布全北京，甚至还有南京等城市。

这家公司为何能在平台上发布这些不符合实际的信息？平台是否有审核？据58同城的工作人员介绍，需要通过营业执照、组织机构代码以及手机号、人脸识别、身份证验证、芝麻信用认证、银行卡等综合资质进行审核，所有在平台上发布的职位信息，均需要通过系统加人工的双重审核，才能在页面上展示。

如此严格的审核在这家“全能公司”面前似乎全无显现。记者在网上随意下载了一家公司的营业执照图片，试着在58同城上发布招聘信息，信息审核开始并没有通过。但之后，58同城招聘事业线的业务员三番五次打来电话，并发来各种求职季热销招聘套餐，在未核实记者身份的情况下，就如何通过审核给记者支招，并告知，购买12500元至22000元的套餐就能获得“名企”标识，获得头部展示。

发布虚假信息涉嫌违法，亟需建立有效监管机制

商业咨询机构艾媒咨询发布的《2019中国互联网招聘行业市场研究》显示，2018年中国互联网招聘用户规模接近2亿，年增长率为15%。招聘平台中出现的平台收费不合理、招聘信息更新不及时、个人信息遭泄露等问题，让网络招聘信息真假难辨。

一位曾在多家互联网招聘平台工作的业内人士表示，网络招聘平台虚假信息难以杜绝的直接原因就是经营模式缺乏真正的职场诚信体系作支撑。一个“名企”标识能卖一两万元，平台当然希望卖得越多越好，长此以往，平台公信力将被透支。

2017年，李文星因“BOSS直聘网”虚假招聘误入传销集团死亡事件给网络求职平台的野蛮生长敲响警钟。此后，人社、网信等部门纷纷发文要求各地进一步规范人力资源市场秩序，加强对招聘活动，特别是互联网招聘活动的监管，强化对招聘网站发布信息的核查，严厉打击信息发布违法违规行为。

1月1日施行的电子商务法第十七条规定，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。

中国人民大学法学院教授刘俊海表示，平台如果没有尽到审核义务，发布的信息不真实、不准确，就应当承担法律责任。责任包括民事责任，即依法予以消费者民事赔偿，同时市场监管部门依法对其进行行政处罚，情节严重构成犯罪的依法追究刑事责任，但在现实中存在维权成本高等问题。记者协助张力向58同城致电要求维权，但对方表示，必须警方立案才可以启动企业审查、赔偿程序。记者发现，警方立案的程序也比较繁琐。张力表示无力维权。

广州大学法学院副教授欧卫安等建议，应尽快建立一套有效的监管机制，畅通消费者举报渠道，虚假信息及时公示。同时充分应用先进的网络信息过滤和追踪技术，净化网络求职环境。专家提醒求职者，尽量多渠道了解招聘单位的信息，不要轻信那些以各种名义收取费用的招聘。

(责编：蒋琪、杨曦)