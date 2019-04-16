原标题：包装讲师、微商式拉人 “抖商”培训套路多

包装讲师、微商式拉人 “抖商”培训套路多

抖音曾声明“抖商”相关活动与宣传均与抖音无关；培训机构教“抄袭”视频，有“专家”建议学员买粉

一位自称是国内某抖商培训机构的代理商招募“推广员”并称可以升级金牌讲师。

一个抖商培训机构的朋友圈宣传。

抖音刷粉、点赞等“业务”收费价格。

一个抖商培训机构的教学宣传广告。

“再也不相信什么抖商培训了。”4月9日，胡翰（化名）在其所加入的“抖商培训VIP群”中提出质疑，很快，他发现自己被踢出了群。

“原本想学习如何在抖音平台上涨粉和经营账号。”一个月前，胡翰在网友的推荐下，加入一个有70多个学员的抖商培训群中。但在支付1600元学费后，他很快发现，这些所谓的“培训专家”对抖音并不如其所说般精通，“感觉就是传统电商人员换了个皮，来骗我这种抖商小白的。”

抖商，成为2019年的热门词。抖音等短视频平台商业化的爆发，让抖商继微商之后开始活跃。有媒体将之形容为“3000万微商大军涌入抖音”。

“资深导师一对一辅导”、“量身打造的教材”……诱人的广告和涌现的培训机构，让抖商们仿佛找到了成功方向。然而在支付了数千到上万元费用后，抖商们却发现效果远非预料般成功，甚至可能沦为机构拉取更多学员的下线。原本希望收割抖音红利，却被培训机构收割。

有业内人士表示，抖商培训，很多不过是微商培训换了张皮，“摇身一变”成为“抖商培训专家”。记者调查发现，抖商培训的套路，不少仍然是教你“抄袭”视频，微商式的拉人头入群，金字塔式的发展“下线”，而所谓的金牌讲师，也大有包装的成分。

“培训机构并不在意抖商是否能盈利。但当你打款的那一刻，他们是真赚到钱了。”4月14日，从事多年网红营销生意的林静（化名）说。

抖商大会被质疑，抖音曾称与抖商无关

“（现场）不用说位置了，连站都没地方站。”3月27日，淘客“老米CPS”在微博中如此描述：“你会深深地相信，抖音已经进入爆发期。”

3月23日，一场名为“首届世界抖商大会”的活动在杭州举行。据媒体报道，该活动吸引了近4000人参会。其中不乏传统网络卖家、众多个体微商和部分传统零售行业从业者。

但大会效果颇引争论，甚至不少人直言这就是场变相的“产品推销会”。

“虽然现场挺嗨的，但是内容并不吸引人。”4月9日，一位参会的新媒体从业者告诉记者，“讲的大道理大家都懂，却没有干货，还有些人变着花样推销自己的公司。”

一位微博认证为“互联网资讯博主”的用户则认为，这就是一次“花钱听广告”，“公司老板为员工们购买了门票，单张价格上千，感觉不值。”

在大会举办当天，抖音官方发表公开声明称，抖音从未授权任何“抖商”相关活动，也从未与“抖商”相关活动有过合作，“抖商”相关活动与宣传均与抖音无关。

这并非行业内首次出现以“抖商”为主题的活动。

2019年1月，一场名为“2019首届抖商节暨全球抖商联盟成立大会”在广州举办。2个月后，主办方再次举办“第二届全球千人抖商联盟大会”。

4月9日，电商行业观察者肖青向记者表示，“和此前的微商相似，抖商就是在抖音上从事电商生意的用户。”

肖青称，“抖商分为多个层次。最顶部的抖商是类似李佳琦这样的头部IP，中腰部的抖商通常是由淘宝客，以及有一定知名度的带货网红组成。而平台上最常见的抖商大多由曾经的微商转型，以及希望能从平台中牟利的初入行者。”

抖音已是当下最火爆的短视频平台。2019年1月，抖音宣布国内日活突破2.5亿。而其在电商变现模式上的加速，更催生了抖商的涌现。

2018年3月，抖音平台多个百万级账号先后出现购物车按钮，点击抖音购物车可以到淘宝商品详情页；2018年6月，抖音企业号认证平台上线；此后抖音又分别接入了字节跳动旗下的内置电商平台以及小程序，并在2018年10月份开放普通用户对购物车的申请。

“以前只有大V才能享受购物车待遇，后来抖音将购物车的申请条件改为需要有10000粉丝，如今只需要发布10个以上的视频，粉丝数达到8000以上就能申请。”一位在抖音上经营母婴生意的用户向记者表示。

数据显示，截至2018年12月，抖音已有超过6万的明星达人、企业蓝V账号开通并使用购物车功能。

抖商培训教“抄袭”视频，有“专家”建议学员买粉

“没任何效果。”在支付了1600元费用后，胡翰（化名）发现培训机构除了教他如何制作短视频外，再没有其他用处。

要想在抖音得以变现，需要大量的固定粉丝，但对于初进入的商家而言，如何涨粉是最大的难题。胡翰就是其中之一。

2019年2月，一直在朋友圈卖包的胡翰在抖音上注册了账号，他计划将抖音作为自己宣传商品的新渠道。尽管胡翰在抖音上发布了20多条短视频，却少有人点击。10天时间内，视频总浏览量没超过100人次，点击次数最多的一条视频，播放量也不到20次。而挂在抖音上的微信号，也从没有人联系添加好友。

据卡思数据所发布的《2019短视频内容营销趋势白皮书》统计，截至2018年10月31日，抖音活跃蓝V账号数（记者注：活跃蓝V指的是90天内发布视频数量≥3条的蓝V账号）超过1.2万个。然而粉丝量在1万以上的仅占比13.22%，这意味着有8成以上的活跃蓝V粉丝不足1万，而粉丝量在50万以上的活跃蓝V更是仅占1.71%。

对平台玩法的陌生，让包括胡翰在内的抖商们希望有人为其解惑答疑。不少瞄准这块市场需求的“抖商培训机构”，粉墨登场。

2019年3月，胡翰联系上一位“电商行业资深专家”。在支付了1600元后，他被拉进一个有着70多个学员的“抖商培训VIP群”中。

“最开始对方说得天花乱坠，每天晚上9点统一开课，由资深抖音专家一对一教导。”胡翰说，“课程除了教导视频制作外，更多会就养号、涨粉等技巧进行培训。”但学习了几天后，胡翰觉得自己似乎被骗了。“专家”每天仅是在微信群发布一些短视频制作课程，让学员跟着操作。

“就是教我们如何抄袭。”胡翰告诉记者，每天自己会在专家的指导下，借鉴其他大V所制作的热门短视频，再对其进行模仿翻拍，“这些制作课程在淘宝上花几块钱就能买到。”

胡翰发现，他关心的是如何涨粉、如何靠内容吸引用户等，对方所教导的内容尽管看似专业，但实施起来却并不靠谱。

胡翰称，“专家”先是让他和群里其他学员互相加好友，随时互相点赞留言以增加人气。同时建议他花上几千块钱在机构手中买粉和评论，“说迅速将我包装成明星大V的感觉。但我一卖货的要这些假粉来干吗？”

更让胡翰气愤的是，在自己提出希望能多学点干货时，对方告诉他，他所支付的费用仅是普通班学费，要想学到更多的东西，需要再支付6800元加入VIP班。

“现在搞培训的很多自己都不清楚抖音该怎么玩，怎么才能‘唬住’那些初入行者。开局一张图，下面全靠编。”4月9日，一位视频MCN机构负责人向记者表示，“市场中出现的培训机构，大多都不靠谱，骗到一个算一个。”

学费从数千到上万，包装出的“金牌讲师”

“真不明白为什么有人会相信这些所谓的培训。”4月10日，从事多年网红营销生意的林静（化名）告诉记者，她的一位电商从业者朋友，如今也转型成为“抖商培训专家”，“每天都会在朋友圈发布一些变现心得，俨然一副资深从业者的风范。”

但林静清楚，她这位朋友对抖音并不了解，此前更没有过类似经历。“他连教给学生什么都不清楚。感觉就是充分包装自己，进而获得用户信任赚取培训费。”

“其实做抖商培训的，大多都是以前做微商培训的那些人。”4月8日，一位电商业内人士向记者表示，“以前微商培训的那一套在抖音上重新来了一遍。人还是原来的人，方法也还是原来的方法。”

公开资料显示，组织过两次抖商大会的胡应邦，此前曾多次参与微商大会等活动。

4月9日，记者在微信公号以及QQ群中搜索抖商培训时，出现上百家类似培训机构，然而背后水分很大。

记者添加多个培训机构后发现，这些机构除了标榜“数十年电商实战经验”、“孵化多个抖商大咖”等成绩外，更在醒目位置上列有从数千到上万元不同价位的学费等级和联系方式。

记者按照对方所留下

的方式联系上几家培训机构，并提出希望能“先试听后付费”时，无一例外地被对方断然拒绝。

“肯定不会同意你的要求，不然一听就露馅了。”林静分析称，“这些所谓的教材极其肤浅，甚至不少培训机构资质、教师水准都不靠谱。”

4月10日，一位自称是国内某抖商培训机构的代理商刘方（化名）在QQ群中招募“推广员”。记者以兼职的名义联系上后，刘方声称，只需要缴纳599元就能上任。“到时候会给你一套完整的说辞，以及具体的价格表。”

为了让记者“培训大师”的身份显得更为专业，刘方介绍起如何包装打造的“秘籍”：每天都发送相应的涨粉点赞截图以及“月入数万”的宣传海报在朋友圈、不定时用小号进行转账，制造出学员踊跃报名的感觉。

记者在刘方的微信朋友圈中看到，其曾发布多张“学员报名”转账截图。但这些截图大多都带有“草稿”字样。对微信应用比较了解的罗先生告诉记者，“这种转账搞个微信编辑器就可以实现，搞这种是为了证明很多人买产品的假象。”

“我们还会给你发来入门的培训资料。”刘方表示，“培训资料包括了如何制作短视频、养号等基本操作，以及后期如何变现、如何打造爆粉号卖钱等讯息。”

当记者表示从未学习过抖商培训时，对方表示无所谓：“没事，教材一看就懂，实在不行怎么深奥怎么说，反正学员也不了解。”但刘方同时提醒，如果有学员表示希望能试听后再支付时，必须得拒绝，“就说内部资料，非会员其他人一概不得试听。”

为了提升记者兴趣，刘方还表示，一旦拉到30个用户的话，就能“升级”为“金牌讲师”，“到时候每拉拢一个客户，只需要向机构缴纳800元就行了。至于对外收取多少费用，价格随便你定。如果拉得多的话，支付给机构的费用还能再谈。”

微商式拉人头抽成，拉一个分成40%-85%

“一觉醒来，粉丝又涨了2万，被动收入又涨了2000+，现在被动收入8800+”4月15日，戴斌（化名）在朋友圈发布着自己的收益，并鼓动微信好友，“还在等什么？赶紧加入吧！”

事实上，戴斌并没有通过抖商赚到钱。1个月前，他支付了2999元加入一家“抖商培训机构”学习发现，对方并没有任何干货，反而极力建议他通过“拉人头”获利。

“这些通过拉客户进而获利的模式，和微商的分销体系相似。”一位业内人士向记者表示，“在无法通过抖音变现的情况下，学员只能靠拉人头抽成获利。”

“钱都给了，不拉人的话就亏大了。”戴斌无奈地向记者表示，“再说返点抽成还算高，拉到2、3人就回本了。”

在戴斌给记者发来的抽成返点中，记者看到其中清楚地标注着“每拉拢一个客户，就可分成40%”。按照每笔学费2999元计算的话，他能从中抽成近1200元。

为了让戴斌显得更专业，“培训机构”要求他将微信头像换为公司专属的LOGO，每天都必须在朋友圈发布十几条鼓吹机构、教材的营销微信。在戴斌发来的截图中，记者看到其内容大多为一些“月赚上万”的广告，以及彰显机构动辄数十万点赞、评论等截图。

“实际上如今大多培训机构都是以类似模式发展盈利。”上述业内人士表示。

4月8日，记者添加了另一家抖商培训机构的微信。在交谈中，对方号称是“全国最大的抖商草根创业平台”，能帮助“0成本创业”。同时表示“已聚集14位抖商高级创业导师，现有学员1000位，50%以上学员月薪3万-5万。”

记者了解到，这一平台中学员分为3个等级。服务期限一年的初级学员费用为1999元，永久服务的中级会员费用为2888元，而高级会员则需支付4980元。

当记者提出学费过高的质疑时，对方表示，“我们和其他机构不一样，都是真材实料。保证你每个月能赚几万元。”然而在记者咨询对方所谓的“真材实料”，以及和其他培训机构有何区别时，对方并没回答，仅是回复称：“加入会员你就知道了。”

据媒体报道，该机构同样是吸引人进群付费，并抽取拉人头回扣。进入社群1999元，每拉进一人可以分成85%。这意味着学员拉6个人就可以拿到1万元。

记者在另一个名为“抖商学习平台”的公号中发现，其不仅按照收费标准将学员分为抖商达人、抖商大使、抖商天王、城市合伙人4个等级，每个等级能通过拉拢相应学员抽成获利，同时还能享受到“区域合伙人”等条件，进而招募更多的下线。

该平台清楚地标注，达人和大使可以通过“分享客户”获得较低比例的分成，以及拉拢一定人数后免费升级的机会。而其中等级最高的城市合伙人则需要缴纳10万元，不仅能享受“签约涨粉100万”的待遇，还能得到抖商学院副分院长牌匾，以及该城市70%的利润。而如果拉新客户还能获得60%-70%的提成，以及能以每人3万元的价格在城市区县招募代理商。

“这就是典型的金字塔发展模式。”上述电商业内人士分析，“层层抽取相应比例的费用，而最底层的学员，为了‘捞回’成本，只能不断发展下线。”

800元买涨粉点赞刷评论“套餐”

除了抖商培训外，市场中还存在一些灰色服务。

“加蓝V的价格是600元。”4月8日，一位自称能提供该项服务的机构人员表示，“这600元是给抖音官方的，只需要提供执照就行。”

抖音方面表示，企业认证在给企业提供服务的同时，也引入了第三方专业审核机构审核账号主体资质的真实性、合法性、有效性，以规范平台运营并增强企业账号的公信力。因此申请企业认证需支付600元/次（认证一年有效，认证账号需参加年审）的审核服务费用，这是基于认证审核服务而支付的一次性费用。

在记者表示需要开通更多服务时，对方很快发来一份详细的价格表，称能帮助开通直播权限，以及提供刷粉丝、刷赞、刷评论等服务。“开通直播权限600元，顺便送60秒长视频权限。”

在上述价格表中，记者发现刷上1万个粉丝的价格为300元，而1000条评论则要200元。

“你才入行的话，可以刷个‘1万个粉丝+1万个赞+1万次分享+1千条评论+10万播放量’的套餐，仅需要800元就能让你的账号被更多人关注。”上述人士表示。

抖音方面表示，抖音严禁刷粉刷赞等违规行为，并采取多种技术手段进行监控和拦截。如出现恶意刷赞行为，抖音会推送相关警告，情节特别严重者，将予以封号处理。

4月9日，记者联系上一家负责“抖商引流”的策划机构。当记者提出能否将所发布的内容进行官方推送时，该负责人称能实现这一行为，但必须得在前期支付一笔资金，“需要注册一个公司，走一个流程。（才能）跟抖音公司签订协议、合同。”

他同时表示可以为记者提供“代运营”服务。“你来当甩手掌柜，我们来帮你运营，利润平分。可直接卖货、引流，成本较低。”

但记者了解到，这一服务同样需要支付5万元作为首笔投资。其中2万为官方保证金，2万为首次充值推广费用，1万为合作签约费。“一方面可以卖货，另一方面可以持续抖音引流。这个是目前最稳妥的投资方式。”

“代管看似轻松，但其中涉及账目、利润的猫腻太多。一不小心就容易被对方坑骗。”林静解释道，“而刷粉、刷评论这类灰色服务更是风险巨大，一旦被发现将面临封号的下场。”

“抖商是希望通过抖音平台赚钱，而服务机构则瞄准了抖商对行业知之甚少的弱势，来赚他们的钱。”林静说，“培训机构并不在意抖商是否能盈利。但当你打款的那一刻，他们是真赚到钱了。”

（记者 覃澈 实习生 曹雯）

(责编：杨曦、仝宗莉)