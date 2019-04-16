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5部门联合发文：鼓励有条件的地方3个工作日内完成企业开办

杨召奎

2019年04月16日08:14  来源：工人日报
 
原标题：鼓励有条件的地方3个工作日内完成企业开办

　　本报讯 （记者杨召奎）日前，市场监管总局、发展改革委、公安部、人力资源和社会保障部、税务总局等5部门联合印发《关于持续深化压缩企业开办时间的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，力争2019年底前，全国实现压缩企业开办时间至5个工作日内，提前完成本届政府提出的目标；鼓励具备条件的地方，在确保工作质量前提下，压缩企业开办时间至3个工作日内。

　　《意见》提出，要采取有效措施，将各环节办理时间分别控制在一定时间内：企业登记2个工作日内，印章刻制1个工作日内，初次申领发票2个工作日内。

　　对于如何持续深化压缩企业开办时间，《意见》提出了5项主要措施：一是全面推行企业开办全程网上办，建立企业开办专窗（或专区），应用“一网通办”平台，实现申请人可在一个窗口提交和接收所有办件，推动企业领用电子营业执照。二是进一步优化企业登记服务，大力推行标准化、智能化、自动化的全程电子化登记。三是进一步规范印章刻制服务，严禁指定公章刻制企业刻制公章，避免形成隐形垄断，积极推广电子印章广泛应用，在北京市、上海市开展先行先试。四是进一步简化涉税事项办理，大力推行电子发票应用。五是进一步完善社保登记服务，全面推行社保登记经办服务网上办理。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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