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2万亿减负力度空前超预期 企业乐享减税降费多重红利

孙韶华

2019年04月16日08:16  来源：经济参考报
 
原标题：2万亿减负力度空前超预期 企业乐享减税降费多重红利

　　今年近2万亿减税降费的红利正在密集落地。《经济参考报》记者日前赴济南、烟台、青岛等地调研发现，企业纷纷表示今年减税规模远超预期，力度空前的优惠使企业实实在在地享受到了政策红利，当前不少企业正在纷纷调整年度计划，加大研发投入，加快新旧动能转换。与此同时，税务部门也正在摸底调研落地的情况，采取多项措施确保打通红利落地的“最后一公里”。

　　新个税专项附加扣除实施、小微企业减税新政、从4月1日开始实施的深化增值税改革举措以及即将于5月1日实施的社保费降率、7月1日实施的3000亿降费……今年以来，更大规模的减税降费正在逐一兑现。

　　“去年增值税降低税率1个百分点，一年就给企业减税3000亿元，今年3个点的减税确实大大超出预期，原来以为最多降2个点。”在山东烟台，张裕葡萄酿酒股份有限公司总经理冷斌对记者表示，初步测算，此轮减税降费政策，包括增值税税率和社保费率下降，一年就能给张裕直接新增9815万元的利润。去年张裕一个月的利润平均约为1亿元，减税之后张裕的利润相当于新增了“第13个月”。企业获得减税资金后，将拥有更多资源用于设备更新、技术创新和升级改造。

　　调研中，不少企业都对记者表示，一个接一个的减税降费政策红包给到企业，切实减轻了企业的负担，让企业体会到了满满的获得感，尤其是增值税税率的调降，是货真价实的“主菜”，释放出增加企业盈利空间、助力企业转型升级等多重红利。

　　“作为家电制造企业，对我们最大的利好就是增值税降率调降，预计2019年可以节约增值税及附加3亿元左右。同时也加强了商品价格的灵活性，提高了竞争力，扩大了利润的潜在空间。目前我集团积极同上下游企业进行协商沟通，调整价格体系。减税降费的红利预计即将显现。”海信集团有限公司财务总监杜强说。

　　海尔集团公司财务部长李素珍说，自政策出台后，青岛市税务局和崂山区税务局等各基层局已经四次调研走访企业，海尔在集团内部也成立了减税办，确保政策无缝对接。她表示，研发费用扣除比例的提高，鼓励制造业加大研发投入，促进企业持续创新和产品升级。对小型微利企业和众创空间的优惠政策，为在海尔海创汇平台上的创业者们节省了创业成本，提高了创业成功率。

　　青岛啤酒股份公司财务负责人侯秋燕给记者算了一笔账：2018年5月1日起，增值税率调降1个百分点，2018年5月至12月公司少缴纳增值税9083万元。预计2019年4月至12月份，公司少缴纳增值税23247万元，城建及教育附加2790万元，合计26037万元，增加净利润19528万元。

　　万华化学集团股份有限公司去年完成了山东省第一笔4570万元的留抵退税，其财务部总经理张守君说，除了留抵退税，营改增、固定资产加速折旧、研发费用加计扣除比例提高、增值税税率调整等多项优惠政策的相继落实出台也让企业获益明显。

　　对于创业企业、民营企业、小微企业而言，减税红包的落地更是让他们获益明显。

　　“减税政策在我们创业的关键时刻推了一把。”中科华联董事长郅立鹏表示，“我感到民营企业发展到了好时候，要抓住这个机会上一个台阶。新一轮的减税政策切实降低了实体经济的成本，我公司决心进一步加大技术研发力度，将国家减税资金投入到科技创新活动，争取开发出更多有科技含量的技术成果。”

　　减税降费的效果，不仅取决于政策的力度，也取决于落地的力度和纳税服务的温度。作为直接面对纳税人的“窗口”，办税服务厅就是“最后一公里”的缩影。

　　一个办税厅内设6个导税台，纳税人可以在任何一处咨询；通过智能咨询终端机查询，既可以扫码获取也可以一键打印“减税降费明白纸”；设置若干业务“潮汐窗口”，系统自动引导纳税人到对应窗口前办理业务……尽管是在4月的大征期内，但整个办税厅井然有序、没有出现拥挤的情况。这是记者在烟台市芝罘区的办税服务厅看到的一幕。国家税务总局烟台市税务局局长郑舒东向记者介绍，烟台办税厅采取人工加自助的方式，以解决纳税人特别是首次办税的纳税人在自助办理过程中的疑问，不久后自助办税机还将实现可以一键视频连线税务工作人员。

　　国家税务总局青岛市税务局局长冯光泽对记者表示，目前青岛市正处于新旧动能转换爬坡过坎的关键时期，减税降费政策的支持对企业的转型升级是非常重要的。日前，青岛已出台了深入推进减税降费工作的若干意见，制定了30项具体举措，进一步加快减税降费政策落地。

　　专家表示，作为我国新旧动能转换综合试验区，从山东的缩影可以看出，减税降费对新旧动能转换的巨大助推作用。事实上，不仅仅是山东，减税降费的红利正在全国落地生根。不仅仅是供给端，当前，包括汽车、家电、零售等企业的降价计划，也将减税红利通过降低价格、提升服务等方式传导给消费者。

(责编：杨曦、仝宗莉)
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