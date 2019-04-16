原标题：京雄城际铁路开始铺轨

本报北京4月15日电 （记者刘静）今天，在北京至雄安新区城际铁路北京段——李营段施工现场，第一组500米长钢轨从T11运输车前端缓缓送出，平稳落在无砟道床上。这标志着京雄城际铁路（北京段）建设整体从线下施工转入线上轨道铺设阶段，也意味着京雄城际铁路（北京段）建设进入最后冲刺阶段。

据北京铁路局京南工程项目管理部相关负责人介绍，京雄城际铁路建设工程是国家重点建设项目，是连接北京市区、北京新机场和雄安新区的重要轨道交通线。预计,7月份京雄城际铁路（北京段）将进入试运行调试阶段，9月份与北京大兴国际机场同步开通运营。

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