原标题：海洋深水基床“3D打印机”下水

中国研制出世界最大碎石铺设整平船，将服务于粤港澳大湾区交通大动脉建设——

海洋深水基床“3D打印机”下水

4月9日，由中交一航局研发投资、上海振华重工建造的自升式碎石铺设整平船“一航津平2号”下水，投产后将进一步巩固中国在海底隧道基础施工领域的世界领先地位。

这艘世界最大、最先进的自升式碎石铺设整平船，又被喻为“海洋深水基床3D打印机”，将于7月服役于深圳至中山跨江通道建设中。

海底隧道一般由沉管连接而成，铺石船正是为海底地基铺平服务，有助于沉管着床。此前，振华重工为港珠澳大桥海底隧道建设过“一航津平1号”海底整平船。

“一航津平2号”于2018年7月20日开工建造，集基准定位、石料输送、高精度铺设整平、质量检测验收功能于一体，主船体为箱型“回”字结构，船长98.7米，宽66.3米，相当于一个足球场大小；型深6.5米，桩腿总长75米（可根据水深工况环境接长至95米），铺设整平作业最大水深40米，每4个船位即可完成单个沉管的抛石整平作业。因铺设作业的高效率和自动化，所以该船被誉为深水碎石铺设的“3D打印机”。

与港珠澳大桥深水整平的功勋船舶“津平1”相比，“一航津平2号”在性能、规格、国产化程度等方面均实现超越，多项性能位居国际领先水平：该船铺设范围更广，在不移动船身的情况下，单个船位碎石铺设整平作业范围达2500平方米，等同于6个标准篮球场；整平效率更高，整平速度较“津平1”提升了1倍，最高可达每分钟5米；作业寿命更长，桩腿使用寿命长达2000小时。

“一航津平2号”即将“服役”的深中通道，是继港珠澳大桥之后的又一超级工程，连接珠江东西岸，是承接粤港澳大湾区产业转移打造的交通大动脉。作为世界级超大型“桥、岛、隧、地下互通”集群工程，该工程的海底沉管隧道长约6.8公里，是世界首次使用的双向八车道超宽钢壳混凝土沉管隧道，沉管基础整平是施工建设中必不可少的工艺。

此次下水的“一航津平2号”为中国碎石整平领域的第五代核心装备：第一代为框架式水下整平机，分水上水下两部分，适用水深20米内；第二代为坐底式抛石整平船，在中国首次实现了基床整平无潜水作业；第三代为具有自主知识产权的漂浮式深水抛石整平船，最大作业水深45米，实现了深水条件下基床抛石、整平、检测为一体的机械化作业，填补了该领域技术空白，为国际首创；第四代为具有世界领先水平的碎石铺设整平船，集定位测量、水下抛石、深水整平、质量检测功能于一体，最大作业水深可达50米，整平精度±4厘米，并在港珠澳大桥沉管施工中发挥了关键作用。

谢卫群

(责编：李楠桦、仝宗莉)