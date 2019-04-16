2018年韩国跨境电商购买中国商品频率同比增107%

近日，韩国关税厅发布的统计数据显示，韩国人2018年在跨境电子商务平台购买的各国产品中，购买中国产品的频率增幅最大，同比增长107%，金额达4.66亿美元。
韩国关税厅通关企划课负责人李钟旭表示，韩国的电子商务发展迅速，以外贸企业为中心的一般进出口交易正快速向电子商务进出口转化。2018年，韩国民众海外网购次数为3225万次，金额达27.5亿美元，同比分别增加37%和31%。“随着海外直购的便利性大幅提高，消费者以低廉的价格就可以轻松购买外国产品，韩国的海外直购规模持续增加。中国的‘双11’期间，韩国人的海外直购数量激增。”
韩国民众海外直购中国产品的占比不断上升。以海淘次数为基准，2018年海淘中国商品的次数占比达到26.2%，比上一年提高了近10个百分点，连续两年保持大幅增长态势。
“能帮我看一下这个商品应该怎么买吗？”在韩国一家公司上班的郑女士因为懂中文而成了办公室里的“红人”，同事们纷纷前来请教她在中国网站上购物的方法。郑女士告诉本报记者：“现在经常能看到身边的人在使用中国品牌的产品。海外网购，我们青睐中国产品，购物体验也越来越好。”
韩国消费者热衷于购买性价比高的中国产品，尤其是中国的电子产品。许多韩国企业还将中国的电子产品作为商务礼品赠送给客户。韩国的网购平台嗅到了巨大商机，纷纷在网站的海外直购分类下开设中国产品专区。据韩媒报道，易贝韩国相关负责人表示，近年来进入韩国市场的中国电子产品技术先进，质量上乘，好评不断，销量也呈爆发式增长。
据了解，韩国消费者海淘中国电子产品交易量2017年为88万件，2018年达到215万件，增加了143%。易贝韩国2018年上半年海淘排名前十的人气产品中，中国产空气净化器、无线吸尘器、智能手机等榜上有名。
记者的朋友徐恩京购买了一款中国产无线吸尘器，她说：“中国品牌的电子产品质量过硬，物流速度快，在消费者中间有很高的口碑。我买的这款吸尘器配有多个吸头，除了可以吸地板，还可以清洁被褥，为车辆内部除尘等，功能齐全。机器本身重量轻，使用简便。而且外观现代，价格实惠，完全满足了我的使用需求。”在韩国一家购物网站的海外直购专区，中国的空气净化器得到韩国消费者的认可：“从下单到收货只用了两天的时间，设计很精致，声音也很小，室内空气明显变好，十分好用。”
随着中国产品人气高涨，韩国购物网站纷纷采取各项措施提升中国产品的海淘体验。他们积极与中国产品制造商签订合约，增加供货种类和供货量，同时和中国物流商家深入合作，最大限度缩短配送时间。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】