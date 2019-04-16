原标题：北京共有产权住房建设取得重要进展

4月15日，中铁二十二局集团投资开发建设的“中国铁建·玉景阳光”小区工地，建设者正吊装装配式模块。

随着一块高3米、宽2米、重2吨的外墙板模块高高吊起，稳稳地拼接在墙体上，标志着北京共有产权住房项目建设取得重要进展。该项目预计今年8月份完成主体结构，2020年交付，532个家庭正一步步实现他们的京城“安居梦”。

据介绍，由于项目引进了最先进的装配式建筑技术，相比传统的现场浇筑方法，实现了节能、节水、节地、节材、节时和保护环境。

(责编：蒋琪、仝宗莉)