原标题：未尽赡养义务子女能分遗产吗

未尽赡养义务子女能分遗产吗

市民黄先生致电12348公共法律服务热线表示，他的父母有几个子女，母亲很早就过世，父亲前不久过世。父亲在世时，几个子女都没有直接赡养老人，而是由老人的大孙子、大孙媳照顾。老人名下有房产和存款，如今老人去世，照顾老人多年的孙子孙媳认为他们一直在照顾老人，应该获得遗产，老人的几个子女并未赡养老人，没有资格分遗产。不仅如此，老人的几个子女对于遗产如何分配，意见不统一，甚至因为争遗产大打出手。黄先生问律师，子女未赡养父母，是否就不能分得遗产？像他家这种情况，该如何分配老人的遗产？

长沙市12348公共法律服务热线律师任丁回复：关于遗产的分配问题，如果老人并未留下遗嘱或者遗赠扶养协议，则按照法定继承来处理。在继承开始之后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。在黄先生所提到的问题中，老人的第一顺序继承人是其配偶、父母和子女，其配偶已经过世，其父母情况不明确，如果在世，应作为第一顺序继承人来继承。老人的子女都是其法定继承人。如果老人并未留下遗嘱，或者遗赠扶养协议，按照第一顺序继承人的规定，其大孙子和大孙媳妇并非其第一顺序继承人。而对于黄先生担心的问题，即自己和其他几个兄弟姊妹并没有赡养老人，是否就因此没有继承权了？有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。如果黄先生与其兄弟姐妹都有扶养能力和扶养条件，但是不尽扶养义务，在分配遗产时，确实是应当不分或者少分。老人和其大孙子和大孙媳妇一直生活，也一直由其照顾，大孙子和大孙媳妇虽然是继承人以外的人，但是其对被继承人扶养较多，是可以分给他们适当的遗产。

任丁律师建议，继承人在分配遗产时，应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处理继承问题。 （长沙晚报全媒体记者 谢春年 通讯员 朱分华）

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