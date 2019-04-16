未尽赡养义务子女能分遗产吗
市民黄先生致电12348公共法律服务热线表示，他的父母有几个子女，母亲很早就过世，父亲前不久过世。父亲在世时，几个子女都没有直接赡养老人，而是由老人的大孙子、大孙媳照顾。老人名下有房产和存款，如今老人去世，照顾老人多年的孙子孙媳认为他们一直在照顾老人，应该获得遗产，老人的几个子女并未赡养老人，没有资格分遗产。不仅如此，老人的几个子女对于遗产如何分配，意见不统一，甚至因为争遗产大打出手。黄先生问律师，子女未赡养父母，是否就不能分得遗产？像他家这种情况，该如何分配老人的遗产？
长沙市12348公共法律服务热线律师任丁回复：关于遗产的分配问题，如果老人并未留下遗嘱或者遗赠扶养协议，则按照法定继承来处理。在继承开始之后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。在黄先生所提到的问题中，老人的第一顺序继承人是其配偶、父母和子女，其配偶已经过世，其父母情况不明确，如果在世，应作为第一顺序继承人来继承。老人的子女都是其法定继承人。如果老人并未留下遗嘱，或者遗赠扶养协议，按照第一顺序继承人的规定，其大孙子和大孙媳妇并非其第一顺序继承人。而对于黄先生担心的问题，即自己和其他几个兄弟姊妹并没有赡养老人，是否就因此没有继承权了？有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。如果黄先生与其兄弟姐妹都有扶养能力和扶养条件，但是不尽扶养义务，在分配遗产时，确实是应当不分或者少分。老人和其大孙子和大孙媳妇一直生活，也一直由其照顾，大孙子和大孙媳妇虽然是继承人以外的人，但是其对被继承人扶养较多，是可以分给他们适当的遗产。
任丁律师建议，继承人在分配遗产时，应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处理继承问题。 （长沙晚报全媒体记者 谢春年 通讯员 朱分华）
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】