人民网>>财经

未尽赡养义务子女能分遗产吗

谢春年

2019年04月16日08:17  来源：长沙晚报
 
原标题：未尽赡养义务子女能分遗产吗

　　未尽赡养义务子女能分遗产吗

　　市民黄先生致电12348公共法律服务热线表示，他的父母有几个子女，母亲很早就过世，父亲前不久过世。父亲在世时，几个子女都没有直接赡养老人，而是由老人的大孙子、大孙媳照顾。老人名下有房产和存款，如今老人去世，照顾老人多年的孙子孙媳认为他们一直在照顾老人，应该获得遗产，老人的几个子女并未赡养老人，没有资格分遗产。不仅如此，老人的几个子女对于遗产如何分配，意见不统一，甚至因为争遗产大打出手。黄先生问律师，子女未赡养父母，是否就不能分得遗产？像他家这种情况，该如何分配老人的遗产？

　　长沙市12348公共法律服务热线律师任丁回复：关于遗产的分配问题，如果老人并未留下遗嘱或者遗赠扶养协议，则按照法定继承来处理。在继承开始之后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。在黄先生所提到的问题中，老人的第一顺序继承人是其配偶、父母和子女，其配偶已经过世，其父母情况不明确，如果在世，应作为第一顺序继承人来继承。老人的子女都是其法定继承人。如果老人并未留下遗嘱，或者遗赠扶养协议，按照第一顺序继承人的规定，其大孙子和大孙媳妇并非其第一顺序继承人。而对于黄先生担心的问题，即自己和其他几个兄弟姊妹并没有赡养老人，是否就因此没有继承权了？有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。如果黄先生与其兄弟姐妹都有扶养能力和扶养条件，但是不尽扶养义务，在分配遗产时，确实是应当不分或者少分。老人和其大孙子和大孙媳妇一直生活，也一直由其照顾，大孙子和大孙媳妇虽然是继承人以外的人，但是其对被继承人扶养较多，是可以分给他们适当的遗产。

　　任丁律师建议，继承人在分配遗产时，应当本着互谅互让、和睦团结的精神，协商处理继承问题。 （长沙晚报全媒体记者 谢春年 通讯员 朱分华）

(责编：李楠桦、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved