原标题：加价买奔驰，开了不久发动机报废

加价买奔驰，开了不久发动机报废

湖南一车主反映，4S店仅同意换发动机不同意换车，媒体介入后双方达成一致

长沙晚报全媒体记者 刘琦

近日，西安一车主购买到漏油奔驰车维权的事件热度仍未减退。昨日，常德的李先生向媒体求助，称他自己花了200多万元全款购买的奔驰车刚刚开了几个月，发动机就出现了故障。“发动机会抖动，坐在车上跟坐在拖拉机上的感觉差不多。此前，4S店告诉我发动机报废，只同意更换发动机，但我觉得他们应该为我换车。”昨日，李先生再次来到湖南仁孚汽车销售服务有限公司（简称“湖南仁孚”），希望能够得到满意的答复。

新车刚买不久，发动机已报废

李先生介绍，去年12月，他在湖南仁孚购买了一台奔驰G500越野车。没想到，今年3月初，李先生发现车子出现了点火延迟和发动机抖动的问题。常德的奔驰店建议他拆车检查，他赶紧叫了拖车将车子从常德运至湖南仁孚进行检测维修。“维修人员拆解缸盖就发现了问题，你看火花塞都烧成这个样子了。”李先生向记者展示了当时拍的照片，照片中数个火花塞已被烧黑。据其介绍，湖南仁孚发现车子有六项问题，原因写的是“正时链条故障”。

为了进一步排查故障原因，4S店向李先生提出要对汽车发动机进行详细检查，结果发现刚买不久的新车，发动机就已经报废。“拆了发动机之后，他们电话告知我，说是正时链条连接的齿轮脱落，导致发动机缸体裂开，发动机报废。”李先生告诉记者，湖南仁孚提出更换发动机，但不能换车。“如果只更换发动机，我的车子在卖二手车的时候肯定会受到很大影响，我希望他们能够换车，而不是换发动机。”才买不久的新车就出现了发动机故障，且并非自己人为原因造成，这让李先生难以接受。双方就赔偿问题一直未达成一致，为此，他将车子停放在4S店一直未取回，与工作人员僵持了一个月左右的时间。

车辆加价买，维权时遭遇困境

李先生告诉记者，他当时购车花了208万元，由158万元的购车款、25万元的增值税、15万元的车饰装潢费用以及10万元定金组成，这些都是必须缴纳的费用。他的疑问在于，15万元的车饰装潢费是否属于强制性消费，定金为何未计入购车总价。花了200多万元实现的“大G梦”，最终维权时遭遇困境，成了李先生的一个噩梦。

湖南仁孚业务发展中心经理赵女士介绍，李先生的车子发动机出现故障后，他们与厂家进行了沟通，可以更换发动机。车辆的问题具体是什么原因导致的，他们无法给予答复。“什么车型、什么配置、什么价格，我们都是有公示的，价格方面我们跟客户也有相应的合同，此前是达成了一致的。”赵女士称。记者在湖南仁孚的展厅内，看到了李先生的同款车辆标价208.88万元，其中就包括车饰装潢费用。对此，李先生并不认同，他认为15万元的车饰装潢需要“捆绑购买”，并不能剔除，属于强制性消费。

赵女士告诉李先生，如果需要换车，因为目前同款车货源不多，需要他现场看一下，看哪些现货可以接受，才可以接着谈。昨晚，记者从李先生处得知，湖南仁孚最终同意了其换车要求，双方在赔偿方面达成了一致，他也已将微博上的相关维权内容进行了删除。

(责编：李楠桦、杨曦)