原标题：调查：点外卖和留守经历对大学生抑郁倾向产生影响

点外卖和留守经历：会对大学生抑郁倾向产生影响

近日，2018年中国社会科学院“中国大学生追踪调查(PSCUS)”研究结果公布。对全国18所高校在校大学生和毕业生的生理和心理健康进行调查的数据显示，点外卖频率越高的大学生，其自评身体和心理健康测量得分越差，抑郁得分也越高。点外卖和健康之间是否具有显著的关系，还有待进一步进行检验。

调查发现，6.4%的大学生几乎每天点外卖，16%的大学生一周3到5次，21%的大学生一周1到2次。

参与课题研究的中国社科院博士张振宇表示，在健康方面，大学生群体自评健康要好于健康量表测量的生理和心理健康，说明部分大学生并未意识到自己处于亚健康状态。此外，以10分为满分，约有45%的大学生给自己的睡眠质量打分为6分及以下。

他发现，29.9%的大学生认为“偏胖”和“很胖”。颜值(1~10分)54.3%的给自己打分为6分及以下，2.5%的同学做过面部整形，5.8%的大学生在未来3年有做面部整形的打算。在整容和想整容的学生中，女生分别为64%和79.8%。

大学生心理状况究竟如何？“自评心理健康平均为8.45分，但是抑郁量表(CESD-10)测评堪忧，抑郁测量得分在10分以上占36.3%,。”张振宇说。

随着城市化的推进，留守儿童引起了社会广泛关注。该调查组以父母连续外出务工6个月不在身边照顾孩子，孩子由其他人照顾界定为留守儿童。该调查团队问卷显示，22.6%的学生在大学前有过留守经历。

张振宇发现，早年的留守经历对大学生心理健康得分、自评心理健康得分、自评生理得分均有负向影响，且抑郁倾向高于没有过留守经历的学生。

最早什么时间开始留守与日后健康有密切关联？调研组发现，最早在小学前或者高中阶段有过留守经历的学生在生理健康、心理健康、自评生理健康和抑郁方面得分比最早在小学和初中阶段的学生要差一些。

值得关注的是，张振宇指出，最早在高中阶段有过留守经历的学生的健康状况最差，且抑郁倾向较高，甚至得分低于小学前有留守经历的学生。

张振宇提出：“小学前和高中阶段要值得重点关注，高中阶段的学生压力大，身边没有父母的陪伴，需要更多的关怀和关注。小学前多关注他们的生理和心理问题，高中一定要做好留守学生的心理辅导工作。”

调研组还发现，生理健康、自评生理、自评心理随着大一到大四年级上升有下降的趋势，抑郁得分有变高的趋势。

张振宇对此分析，进入大学之前，一些心理问题可能往往被沉重的学业掩盖，高年级学生面临的就业焦虑、升学压力和生活压力可能会更高一点。

调研组发现，家庭经济条件好的同学在不同维度得分全部高于家庭条件差的同学，学习成绩与健康得分呈现正相关，有良好的生理和心理状态的学生会有较强的时间管理和自我管理的能力和意识。

张振宇还发现，上网时间对大学生健康有显著影响，每天上网时间越长，生理测评、自评生理和自评心理得分越差，且更容易有抑郁倾向。

(责编：杨曦、蒋琪)