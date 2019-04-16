人民网>>财经

10年32起婴儿死亡！费雪召回“致命”摇床 中国电商下架

王启帆

2019年04月16日08:20  来源：中新经纬
 
原标题：10年32起婴儿死亡！费雪召回“致命”摇床 中国电商下架

　　美国玩具公司费雪(Fisher-Price)，因旗下一款婴儿摇床可能导致婴幼儿死亡，而引起多方关注。

　　美国当地时间4月12日，美国消费品安全委员会(The Consumer Product Safety Commission)宣布，召回费雪玩具公司生产的一款名为Rock 'n Play sleeper的婴儿摇床，共计约470万件。美国消费品安全委员会提醒消费者，应立即停止使用该款产品，并联系费雪退货。

　　美国消费品安全委员会官网截图

　　据美国消费品安全委员会官网介绍，自2009年该款产品上市以来，已导致至少30名婴儿死亡。具体原因为，婴儿在未绑系带，身体翻转而导致的窒息，或其他情况。

　　4月12日，费雪总经理查克·斯克顿(Chuck Scothon)接受美国媒体CNN采访时称，公司认为此次召回是“最佳的方案”，并将坚持品牌其他所有产品的安全性。斯克顿说：“通过此次召回，我们希望全世界的父母都知道，安全是我们的使命，公司将坚持这一原则，持续生产符合婴儿和学龄前儿童的健康、安全的产品。”

　　该款费雪摇床在国内型号为FHW27。记者搜索发现，目前在天猫、京东、苏宁的费雪天猫官方旗舰店已经下架该款摇床，但在淘宝第三方店铺，仍有该产品在售。

　　淘宝截图

　　美国费雪玩具公司诞生于1930年，主营婴幼儿玩具制造，并于1993年被美国玩具公司美太(Mattel)全资收购。4月15日下午，澎湃新闻记者走访了美太公司位于上海的公司——美太芭比(上海)贸易有限公司，对方回应，目前不接受采访。

　　为何婴儿摇床可能引发致死情况？

　　4月8日，美国《消费者报告》(Comsumer Reports)的一项调查指出，自2009年该款费雪摇床面试以来，已发生了32起婴幼儿死亡事故。《报告》指出，医生建议，婴幼儿应该背部平放，并避免身下放置柔软的靠垫物，才能减少发生意外窒息的情况，但该款产品并没有满足上述的医生建议。

　　《报告》称，其最早发现的致死案例发生在2011年。一名德州的2个月大婴儿被发现窒息于该款摇床内，死因为“位置性窒息”(Positional asphyxia)，被发现的时候，婴儿的头转向一边，下巴抵在肩膀上。

(责编：杨曦、蒋琪)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved