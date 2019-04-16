原标题：10年32起婴儿死亡！费雪召回“致命”摇床 中国电商下架

美国玩具公司费雪(Fisher-Price)，因旗下一款婴儿摇床可能导致婴幼儿死亡，而引起多方关注。

美国当地时间4月12日，美国消费品安全委员会(The Consumer Product Safety Commission)宣布，召回费雪玩具公司生产的一款名为Rock 'n Play sleeper的婴儿摇床，共计约470万件。美国消费品安全委员会提醒消费者，应立即停止使用该款产品，并联系费雪退货。

美国消费品安全委员会官网截图

据美国消费品安全委员会官网介绍，自2009年该款产品上市以来，已导致至少30名婴儿死亡。具体原因为，婴儿在未绑系带，身体翻转而导致的窒息，或其他情况。

4月12日，费雪总经理查克·斯克顿(Chuck Scothon)接受美国媒体CNN采访时称，公司认为此次召回是“最佳的方案”，并将坚持品牌其他所有产品的安全性。斯克顿说：“通过此次召回，我们希望全世界的父母都知道，安全是我们的使命，公司将坚持这一原则，持续生产符合婴儿和学龄前儿童的健康、安全的产品。”

该款费雪摇床在国内型号为FHW27。记者搜索发现，目前在天猫、京东、苏宁的费雪天猫官方旗舰店已经下架该款摇床，但在淘宝第三方店铺，仍有该产品在售。

淘宝截图

美国费雪玩具公司诞生于1930年，主营婴幼儿玩具制造，并于1993年被美国玩具公司美太(Mattel)全资收购。4月15日下午，澎湃新闻记者走访了美太公司位于上海的公司——美太芭比(上海)贸易有限公司，对方回应，目前不接受采访。

为何婴儿摇床可能引发致死情况？

4月8日，美国《消费者报告》(Comsumer Reports)的一项调查指出，自2009年该款费雪摇床面试以来，已发生了32起婴幼儿死亡事故。《报告》指出，医生建议，婴幼儿应该背部平放，并避免身下放置柔软的靠垫物，才能减少发生意外窒息的情况，但该款产品并没有满足上述的医生建议。

《报告》称，其最早发现的致死案例发生在2011年。一名德州的2个月大婴儿被发现窒息于该款摇床内，死因为“位置性窒息”(Positional asphyxia)，被发现的时候，婴儿的头转向一边，下巴抵在肩膀上。

(责编：杨曦、蒋琪)