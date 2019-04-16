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“史上最严”电动自行车新国标实施 千亿级市场将开启

记者 班娟娟 北京报道

2019年04月16日08:24  来源：经济参考报
 
原标题：“史上最严”电动自行车新国标实施 千亿级市场将开启

　　《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）强制性国家标准15日正式实施。业内认为，“史上最严”电动自行车新国标的实施，对于规范电动自行车生产、销售和使用具有重要意义，对于我国巨大的电动自行车市场具有重大影响。据悉，快递外卖行业可能迎来整体换车，目前已有企业公布换车计划。

　　我国是全球电动自行车生产和销售第一大国，保有量约2亿辆，年产3000多万辆。业内认为，新国标实施后，不符合标准的车型将被淘汰，符合标准的电动自行车将有空白期，需求将迎来爆发式增长，按照每辆千元级别计算，这意味着至少千亿级市场将被开启。

　　根据新国标要求，电动自行车须具有脚踏骑行能力、最高设计车速不超过每小时25公里、整车质量（含电池）不超过55公斤、电机功率不超过400瓦、蓄电池标称电压不超过48伏。在标准正式实施后，不符合技术规范的产品，不得生产、销售、进口。对于既不符合新国标又不符合旧国标的超标电动车，将发放临时信息牌，实行过渡期管理，由各地设置不超过5年的过渡期限，过渡期届满后不得再上道路行驶。

　　“近年来，由于电动车使用者对车辆性能的需求，市面上销售的电动车逐渐向大功率、高车速、取消脚踏设施等方向发展，这些车已经接近甚至超过轻便摩托车的性能，游走在机动车与非机动车管理的边缘地带。”公安部道路交通安全研究中心特约专家吕英志说。

　　在业内看来，新国标完善了电动车技术标准体系，在整车安全、机械安全、电气安全、防火阻燃、防篡改等方面进行了规范，所有条款必须强制执行。根据新国标，目前上路行驶的大多数电动车都难以合规，需要搭载快件、长时间行驶的快递电动自行车将迎来淘汰。

　　据悉，已有外卖企业公布了换车计划。美团工作人员表示：“目前我们正在与国内知名的电动车生产企业进行合作，按照国家的新标准统一去采购符合新国标的外卖骑手专用电动车。”

(责编：杨曦、蒋琪)
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