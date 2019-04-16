原标题：电动自行车新国标落地 仍有商家违规推销超标车型

原标题：仍有商家违规推销超标车型

本报记者 陈雪柠 实习生 王悦阳

昨天起，《电动自行车安全技术规范》国家标准正式实施，各市场主体禁止生产、销售不符合新国标的电动自行车。目前市市场监管局已对新国标实施前备案的产品目录开展清理，清理后仅剩65款车型符合新国标规定，多数电动自行车老款车型都不能再在市场上销售。

新国标车上市情况如何？记者近日调查发现，部分店铺仍在醒目位置摆放着不符合新国标要求的违规车型，并以车速快、能上牌为卖点向外推销。有的店铺甚至自行为待售旧国标车上牌，吸引消费者购买。

店铺提前上牌推销非标车辆

上周六，新国标落地前夕，记者在知春路附近一家爱玛电动车专卖店看到，五六辆型号为爱玛飞思和爱玛小爱U2的电动车摆放在店内。“这两款车是旧国标车，一共就这几辆，卖完就没有了。”销售人员告诉记者。

昨天是新国标实施首日。记者再次来到同一家专卖店时，并没有看到之前销售人员介绍的这两款电动车。询问后销售人员表示，如果想要购买仍然可以从库房中调货，而且已经上好了牌照，不用车主自己上牌。

“都是白牌黑字的长期牌，不是假牌，行驶证等文件都有，不过挂的是我们店老板的名字。”销售人员说，交易完成后，顾客可以通过签署转让协议或者去车管所用车牌过户的方式实现车牌转让。记者向北京某经销商咨询发现，提前上牌并非个例。“很多门店都有旧国标车库存，为了方便继续销售，就采取提前上牌的方式。”

昨天下午，在地铁张自忠路站附近的绿源电动车专卖店，明显不符合新国标的“大车”仍被摆在显眼位置。“如果是男士可以买这款车，速度能达到七八十迈，续航也长，比新国标车快多了。”销售人员推荐的车型体型较大，价格近5000元。“这车很受欢迎，进了几十辆都卖得特别好，现在只剩下十几辆了。只要在月底之前买就不影响上牌。”该销售人员甚至表示，虽然新国标已经实施，但店里目前没有一辆新国标车，都是老款车型。

新国标车型数量大幅缩减

依据《北京市非机动车管理条例》，本市对符合国家标准的电动自行车实行产品目录制度。对新标准实施前已备案产品目录，市市场监管局组织行业协会进行清理，对不符合标准要求或未取得相应资质的按规定予以取消。

记者查询发现，目前市场监管部门已对新标准实施前备案的第1至35批产品目录开展清理。清理后，仅剩25家企业的65款车型符合新国标规定。新公示的第36批产品目录中，包含49家企业的124款车型。

虽然该目录将持续更新，但按照已公示的情况看，目前全市仅有不到两百款车型符合新国标要求。与旧国标目录车型相比，符合新国标的目录车型数量呈断崖式下跌。以市场监管部门此前发布的第33批目录为例，包含多达65个企业的约280款车型，远超清理后35批目录车型的总数。

记者从北京雅速达商贸有限公司了解到，该公司已有两个品牌约10款新国标车型上市。“我们下了八九百辆的订单，其中一百多辆已经到了北京。”该公司负责人介绍，由于新国标刚刚落地，市场不太稳定，有的生产企业边生产边观望，产能尚不充足，给经销端带来一定制约。

电动车安全性提高售价或上涨

伴随新国标实施，电动自行车生产也由许可证管理转为强制性产品认证，即3C认证，新车的质量和安全性能将更加可靠。目前小牛、爱玛、台铃、绿能、雅迪等电动车品牌均有5款以上新国标车型进入本市已公示的产品目录。

新国标车型具有脚踏骑行功能，最高设计时速不超过25公里，整车质量不超55公斤。这意味着，今后大型、超重车型将在本市逐渐消失，简易款会成为市场主流，消费者也需逐渐改变使用习惯，坚持安全第一，而非一味追求过快车速。

由于企业认证成本的增加和整车制造成本的增加，新国标实施后，电动自行车售价可能面临上涨。根据经销商反馈，目前一辆车的渠道价格已上涨几十元，随着新国标车型后续集中上市，价格或将进一步上涨。但从总价看，新国标车型目前多在两三千元，仍明显低于过去的“豪华版”“顶配版”超标车型。

需要提醒的是，市民家中如已有电动自行车，应在本月内尽快到交管部门上牌。交管部门提示，5月1日起本市将不再为超标电动自行车发放临时标识，超标电动自行车无牌上路的，将被扣留电动车并处1000元罚款。购买目录内车辆的，也应在购车之日起15日内到交管部门申请登记正式号牌。

(责编：赵爽、杨曦)