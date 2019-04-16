原标题：京津冀劳动监察实现联动 权益被侵害可就近投诉

原标题：京津冀劳动监察实现联动

本报讯（记者 王天淇）为指导劳动者依法理性维权，昨天，市人力社保局发布提示，解读、厘清“欠薪”、“欠债”等概念，同时提醒广大劳动者，京津冀三地劳动监察已经实现“一点投诉，三地联动处置”，权益被侵害可以就近投诉。

根据市人力社保局发布提示，劳动者遇到“欠薪”行为，可拨打统一劳动保障政策咨询电话12333咨询相关政策，或直接向用工所在地劳动保障监察部门投诉举报。劳动者与用人单位就“工资支付”相关问题发生争议的，可以向用工所在地劳动人事争议仲裁机构申请调解仲裁。

符合条件的京津冀户籍劳动者，用工地在三地区域内的，如果遇到拖欠工资情况，可以异地投诉，由劳动者本人在法定时效期内，持有效身份证件以及用人单位克扣、拖欠工资的证据材料，向户籍所在地县级以上劳动保障监察机构提出劳动人事争议仲裁申请。目前，京津冀三地劳动监察已经实现“一点投诉，三地联动处置”，切实保障劳动者合法权益。

市人力社保局提示，在日常工作中，劳动者要有证据意识，注意保留劳动关系证明、工资条、加班补贴、考勤记录等，离职时要求用人单位出具书面证明，以便日后主张自己的合法权益。

(责编：赵爽、杨曦)