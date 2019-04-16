原标题：北京市人力社保局发布多条欠薪投诉举报渠道

原标题：多条欠薪投诉举报渠道发布

本报讯（记者 解丽）昨天，市人力社保局发布多条发生欠薪投诉举报渠道。同时，为劳动者解读、厘清欠薪、欠债等概念。

据了解，随着新业态发展，很多人就误把讨债当作讨薪。市人力社保局指出，欠薪与工资相关，受劳动保障法律法规调整。认定“欠薪”一般有三种情况，一是用人单位随意克扣或无故拖欠劳动者工资，二是用人单位安排加班，但却不依法支付加班工资，三是用人单位在支付劳动者工资时，低于最低工资标准。

相关负责人强调，这里说到的劳动者工资包括六个组成部分：计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。

而欠债属民事纠纷。劳务报酬，是指通过民事协议，个人独立从事设计、咨询、讲学、演出、表演、代办服务等劳务所取得的各种劳务报酬，或者承揽业务取得的报酬，这些都不属于工资。如果发生争议，就不是欠薪，而是欠债了。比如承揽费用争议、网约车司机与平台交易费用争议、主播与直播平台的合作费用争议等，都属于普通民事纠纷，由《合同法》等调整，适用民事诉讼。

市人力社保局建议，劳动者在从事各种劳务时，应书面约定报酬水平、支付方式、支付时间等内容，一旦发生未按约定支付报酬情形，要具体区分是属于欠薪，还是属于欠付劳务报酬或承揽费用等情况，通过合法途径，理性维护自身权益。

据介绍，如果用人单位发生欠薪行为，遵循劳动争议处理相关规定，劳动者可以向劳动行政部门投诉举报，也可以依法申请调解、仲裁和提起诉讼。

一旦遭遇欠薪，可以通过以下四个渠道投诉举报：首先咨询相关政策，拨打统一劳动保障政策咨询电话12333；二是投诉举报，可以直接向用工所在地劳动保障监察部门投诉举报，大兴国际机场建设期间相关单位劳动者可以直接向北京市劳动保障监察总队投诉举报；三是调解仲裁。劳动者与用人单位就工资支付相关问题发生争议的，可以向用工所在地劳动人事争议仲裁机构申请调解仲裁；四是异地投诉。符合条件的京津冀户籍劳动者，用工地在京津冀区域内的，如果遇到拖欠工资情况，可以异地投诉。

(责编：赵爽、杨曦)