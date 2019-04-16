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2018成绩单 117家上市药企仅2家亏损

王卡拉

2019年04月16日08:30  来源：新京报
 
原标题：2018成绩单 117家上市药企仅2家亏损

2018成绩单 117家上市药企仅2家亏损

3家上市药企市值超千亿元，上海莱士、康美药业缩水最多

截至4月10日，A股上市的293家医药生物企业中，已有117家发布2018年年度报告。其中，净利润同比下滑的企业有28家，而亏损的企业仅有2家，太龙药业因净利润同比下滑2349.17%排名“垫底”，紧随其后的是福安药业，同比下滑226.39%。

净利润同比增长率最高的是华北制药，实现归母净利润1.51亿元，同比增长703.03%；其次为智飞生物，净利润为14.51亿元，同比增长235.75%；排名第三的是花园生物，净利润为3.07亿元，同比增长135.74%。

在117家企业中，增收不增利的企业共有20家，包括丽珠集团、吉林敖东、复星医药、天坛生物等。营收、净利润双双下滑的共有8家企业，包括哈药股份、舒泰神等。

同花顺提供的数据显示，截至2019年4月9日，总市值突破千亿元的药企有3家，分别为恒瑞医药（2829.86亿元）、迈瑞医疗（1567.88亿元）和药明康德（1069.53亿元）。其中，“巨无霸”恒瑞医药在近几年一直高居榜首，总市值维持在千亿元级别。迈瑞医疗及药明康德则是2018年才登陆A股的“新丁”，上市后表现不俗。

2016年以来，共有7家药企总市值曾突破过千亿，分别为恒瑞医药、迈瑞医疗、云南白药、复星医药、上海莱士、康美药业、药明康德。

在跌出千亿级别的企业中，炒股“巨亏”、业绩大幅下滑的上海莱士总市值缩水最多。与2016年12月31日总市值1146.59亿元相比，2019年4月9日总市值缩水56.92%，至493.98亿元。

此外，康美药业的总市值缩水率也超过50%。2017年12月31日，康美药业总市值曾达到1112.2431亿元，但2019年4月9日，总市值只有554.0882亿元，缩水50.18%。而在同花顺发布的上市药企市值排行榜（截至2018年5月25日）上，康美药业总市值曾达到过1349.02亿元。

复星医药、云南白药也曾进入千亿市值榜单，但与2017年12月31日相比，2019年4月9日的总市值也分别缩水34.05%和15.96%。

福安药业 亏损大户欲借“工业大麻”翻身

福安药业主要从事化学药品的生产、销售和研发，2011年3月登陆A股。2018年年报显示，报告期内，公司实现营收26.69亿元，同比增长27.67%；归属于上市公司股东的净利润为-3.60亿元，同比下滑226.39%。

2017年，福安药业净利润曾高达2.85亿元，创下上市以来最高纪录。2018年，受医保控费、招标降价、带量采购、仿制药一致性评价等政策影响，福安药业销售压力加大，主要子公司只楚药业受产品市场竞争加剧，竞争对手增加、主要产品不良反应停产等不利因素影响，经营业绩下滑，公司计提商誉减值准备60674.9万元，致使业绩首次出现亏损。

尽管业绩下滑严重，但福安药业却因为傍身“工业大麻”，股价节节高升，连续多日涨停。4月1日，福安药业发布公告称，公司在3月31日与意向合作方签署合作协议，拟在工业大麻绿色种植、工业大麻产品提取、深加工等领域开展合作，合作方式包括组建合资公司、股权转让、置换、投资入股现有项目公司。自该事项发布当日开始，公司股价连续7个交易日涨停。同花顺数据显示，4月1日-4月10日福安药业涨幅达112.44%。

太龙药业 净利润同比下滑2349.17%

太龙药业的主导产品有双黄连口服液系列产品、双金连合剂、小儿复方鸡内金咀嚼片等。

2018年，太龙药业实现营收11.95亿元，同比增长2.26%，归属于上市公司股东净利润为-1.15亿元，同比下滑2349.17%。对此，太龙药业称，主要是因为报告期内公司计提资产减值准备约1.47亿元，其中全资子公司河洛太龙的《药品生产许可证》已经于2018年12月注销，无法继续开展药品生产活动，且受环保标准提升、区域规划改变等影响，报告期内被计提减值准备约1.29亿元；3月30日，太龙药业发布公告称，拟转让全资子公司河洛太龙100%股权给关联方众生集团，剥离亏损资产，预计实现收益500万-700万元。预计股权转让完成后，将使公司合并归属于上市公司股东的净利润每年减少亏损约850万元。

此外，因国家药品评审的要求不断提高，市场同质化竞争激烈等原因，参蛭通脉软胶囊项目的研发工作终止，前期研发投入1787.57万元转入当期费用，也对净利润产生了影响。

本版采写/新京报记者 王卡拉

(责编：蒋琪、杨曦)
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