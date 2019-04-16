全面形成绿色发展新格局

绿色发展，就其要义来讲，是要解决好人与自然和谐共生问题。党的十八大以来，绿水青山就是金山银山理念日益深入人心，绿色发展成为时代潮流。随着建设美丽中国目标的提出，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动绿色发展的任务更加重要而紧迫。近年来，经过各地区各部门共同努力，绿色发展已取得重大进展。例如，能源结构持续优化，节能工作迈出坚实步伐，各行各业向节能环保、绿色发展转型成效显著。但也应看到，仍有少数地方对绿色发展认识不到位、工作跟不上，甚至还在以牺牲资源环境为代价换取一时经济增长，全面形成绿色发展新格局依然任重而道远。

绿色发展应广泛融入经济社会发展各领域。在经济领域，要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想，强力促进绿色发展转型和绿色经济繁荣，推动经济社会持续健康发展。在文化领域，培育和树立绿色价值观，消除金钱至上、唯利是图和物质主义等错误价值观的影响，倡导尊重生命、敬畏自然，守住道德和良知的底线；弘扬中华优秀传统文化，倡导人与自然和谐共生，发展绿色文化。在科技领域，大力研发应用绿色、节能、低碳、循环、环保、生态技术，让绿色产业、绿色产品的发展具有坚实技术支撑，不断增强创新驱动发展能力。

绿色发展必须守住生态环境保护底线。改革开放以来，我国经济发展取得历史性成就，但也积累了大量生态环境问题。坚持绿色发展，就要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。深入贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，坚决打赢污染防治攻坚战。建立健全绿色发展监管体系，构建智能化资源环境监测网络系统。加大对环境监测弄虚作假行为的打击力度，通过大数据分析保证监测数据真实、准确、全面，使绿色发展指数真正成为督促和引导各地推进绿色发展和生态文明建设的“风向标”，坚决杜绝以牺牲资源环境为代价换取一时经济增长。

绿色发展的关键是实现绿色转型。构建市场导向的绿色技术创新体系，建立系统完备、科学规范的绿色质量标准体系，强力推进能源绿色革命和气水土污染治理，促进绿色技术、绿色资本、绿色产业有效对接，有力有序淘汰落后产能，努力实现天更蓝、水更清、环境更优美。我国是世界上最大的能源生产国和消费国，尤其要推动能源绿色转型。节能对绿色发展具有特殊重要的意义。要坚决控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚定调整产业结构，高度重视城镇化节能，树立勤俭节约的消费观，加快形成能源节约型社会。

绿色发展需要发挥典型示范引领作用。试点先行、典型引路是我国改革发展的一条重要经验。推进雄安新区国家生态文明试验区建设，建设蓝绿交织、水城共融的新时代生态文明典范城市，走出一条人与自然和谐共生的现代化发展道路，充分发挥其创新生态文明体制机制、推动绿色发展的示范引领作用。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，实现绿色发展、高质量发展并建立完善相关制度体系，可以在推动京津冀协同发展、绿色发展中发挥重要作用，并为全国生态文明建设探索路径、积累经验。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘专家、中国能源环境研究中心主任）

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