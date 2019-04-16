深化金融供给侧结构性改革

改革开放以来，我国金融业发展发生了历史性变革，取得了历史性成就。特别是党的十八大以来，我国有序推进金融改革发展、治理金融风险，金融业保持快速发展，金融产品日益丰富，金融服务普惠性不断增强。但也要看到，我国金融业市场结构、经营理念、创新能力、服务水平还不适应经济高质量发展的要求，仍然存在诸多矛盾和问题。推动金融业健康发展，更好发挥金融在经济社会发展中的重要作用，必须深化金融供给侧结构性改革，使金融更好服务实体经济、服务经济高质量发展。

坚持服务实体经济的本源。服务实体经济是金融的天职。习近平同志指出，“深化金融供给侧结构性改革必须贯彻落实新发展理念，强化金融服务功能，找准金融服务重点，以服务实体经济、服务人民生活为本。”要把服务实体经济作为完善金融服务、防范金融风险的出发点和落脚点，着力解决资金“脱实向虚”或在金融体系内空转、小微企业和民营企业融资难融资贵等突出问题，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足实体经济多样化金融需求。

增强服务实体经济的能力。以金融体系结构调整优化为重点，着力优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，提高金融服务实体经济的质量和效率。在优化融资结构方面，大力发展直接融资，加速推进科创板和注册制落地实施，努力构建融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。在完善金融机构体系方面，继续推动国有大银行战略转型，积极发展中小银行、民营金融机构和外资银行机构，完善非银行金融机构发展路径，提升证券、保险、信托、基金、融资租赁、保理、互联网金融等机构服务实体经济的能力。在健全金融市场体系方面，完善银行、证券、保险、基金等市场长期发展机制，加快推进利率、汇率和国债收益率市场化改革，提升金融市场效率，使市场在金融资源配置中起决定性作用。在丰富金融产品体系方面，通过技术创新、模式创新、产品创新和服务创新，为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加个性化的金融服务和产品，拓展金融服务实体经济的广度和深度。

平衡好稳增长和防风险的关系。既保持经济稳定增长，又有效防范化解金融风险，这是深化金融供给侧结构性改革的重要目标。一方面，保持宏观经济总需求稳定。发挥好宏观经济政策的逆周期调节作用，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，为深化金融供给侧结构性改革营造稳定的宏观经济环境。另一方面，防止发生系统性金融风险。加快金融市场基础设施建设，稳步推进金融业关键信息基础设施国产化。做好金融业综合统计，健全及时反映风险波动的信息系统，完善信息发布管理规则，健全信用惩戒机制。管住金融机构、金融监管部门主要负责人和高中级管理人员，加强金融业反腐败力度。完善金融制度体系，规范金融运行。

（作者为中国社会科学院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任）

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