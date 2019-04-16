国务院安委办部署开展消防安全执法检查专项行动

本报北京4月15日电 （记者丁怡婷）国务院安委办15日召开消防安全执法检查专项行动视频部署会。会议指出，近10年来发生的群死群伤火灾主要集中分布在商场市场、“多合一”场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾馆饭店、高层建筑、养老院、施工工地等9类重点场所，普遍存在设施设备损坏、疏散通道不畅、管理机制不健全等9类突出风险。

应急管理部消防救援局有关负责人介绍，近10年全国共发生群死群伤火灾（含放火）35起。引发火灾的直接原因主要有5种：电气原因，21起，占60%；人为放火，6起，占17.1%；违规燃放烟花爆竹、小孩玩火、遗留火种，4起，占11.5%；违章动焊，2起，占5.7%；电动自行车起火，2起，占5.7%。

消防安全执法检查专项行动将从4月持续至10月。

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