数字中国建设峰会专题网页上线

本报福州4月15日电 （记者颜珂）第二届数字中国建设峰会将于5月6日至8日在福建省福州市举办。15日，为做好此次峰会的网上宣传工作，福建省委宣传部聚合人民网等主流媒体和商业平台，联合上线“第二届数字中国建设峰会”专题网页。据介绍，专题网页联合上线是此次峰会的创新举措，网页将全方位展示数字中国创新成果和数字福建建设成就。

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