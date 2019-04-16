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“睡眠经济”受关注 全球约有27%人口受到睡眠问题困扰

尚凯元

2019年04月16日08:33  来源：人民网－人民日报
 

　　睡眠问题在现代社会愈发常见。快节奏生活令神经敏感的人群更易失眠；便捷的电子设备和纷繁的资讯让人不知不觉熬起了夜；即时工作信息可能侵扰休息时间。据世界卫生组织统计，全球约有27%的人口受到睡眠问题困扰。

　　睡眠不足会影响人的认知表现，削弱免疫系统，导致人们患糖尿病、高血压、心脏病等慢性疾病的概率增加。人们健康水平的下降还意味着劳动生产率降低，从而造成经济损失。兰德公司一项调查预计，到2020年，日本每年因睡眠不足带来的损失将达到1459亿美元（1美元约合6.7元人民币）。在美国，这一数字是4338亿美元。

　　睡眠健康相关产业由此兴起。麦肯锡咨询公司的一项调查显示，美国的睡眠健康产业规模已达300亿—400亿美元，并以每年8%的速度增长。由于良好的睡眠离不开舒适的环境、规律的作息和协调的身心状态，睡眠市场也因此划分出不同领域。

　　“环境营造型”产业主要从两个方向发力：一是优化家居睡眠环境，不断推出新概念的床上和卧室用品，如记忆棉材质的床垫、具有调温功能的被子、强力遮光帘和室内消音器等；二是打造理想的临时睡眠空间。无论是盛行于美国互联网公司的共享睡眠舱，还是韩国的“睡眠咖啡馆”，都致力于为上班族提供一个舒适的小憩空间，及时给身体“充电”。

　　一些智能穿戴设备扮演起了“睡眠管家”的角色。其中最流行的，当属包括睡眠监测等健康管理功能的智能手表和手环。2018年，这类产品的全球出货量超过了1亿台。这些设备通过监控睡眠周期，提供相应的改善建议，帮助人们重建睡眠规律。

　　身心状态不佳引起的睡眠问题需要更专业的产品和服务。在美国，失眠治疗类药品的销售额每年达数十亿美元。但是药物通常具有副作用。一些成分更加天然的产品逐渐受到欢迎。有的民众尽管睡眠时间不少，但睡眠质量不高。对此，有针对性的睡眠指导更加能切中需求。在伦敦，一位知名健身教练开办了睡眠指导课程，称可在3个月内教会学员如何高效睡眠，课程费高达750英镑（1英镑约合8.78元人民币）。这种原本属于专业运动员的服务项目未来可能进一步普及。

　　与睡眠健康相关的“睡眠经济”在激发产业创新的同时，也促使人们进一步思考睡眠与效率的关系。麦肯锡的调查显示，70%的受访企业希望为员工提供睡眠管理课程。


 

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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