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“海外网购，我们青睐中国产品”

本报驻韩国记者  马  菲

2019年04月16日08:33  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，韩国关税厅发布的统计数据显示，韩国人2018年在跨境电子商务平台购买的各国产品中，购买中国产品的频率增幅最大，同比增长107%，金额达4.66亿美元。

　　韩国关税厅通关企划课负责人李钟旭表示，韩国的电子商务发展迅速，以外贸企业为中心的一般进出口交易正快速向电子商务进出口转化。2018年，韩国民众海外网购次数为3225万次，金额达27.5亿美元，同比分别增加37%和31%。“随着海外直购的便利性大幅提高，消费者以低廉的价格就可以轻松购买外国产品，韩国的海外直购规模持续增加。中国的‘双11’期间，韩国人的海外直购数量激增。”

　　韩国民众海外直购中国产品的占比不断上升。以海淘次数为基准，2018年海淘中国商品的次数占比达到26.2%，比上一年提高了近10个百分点，连续两年保持大幅增长态势。

　　“能帮我看一下这个商品应该怎么买吗？”在韩国一家公司上班的郑女士因为懂中文而成了办公室里的“红人”，同事们纷纷前来请教她在中国网站上购物的方法。郑女士告诉本报记者：“现在经常能看到身边的人在使用中国品牌的产品。海外网购，我们青睐中国产品，购物体验也越来越好。”

　　韩国消费者热衷于购买性价比高的中国产品，尤其是中国的电子产品。许多韩国企业还将中国的电子产品作为商务礼品赠送给客户。韩国的网购平台嗅到了巨大商机，纷纷在网站的海外直购分类下开设中国产品专区。据韩媒报道，易贝韩国相关负责人表示，近年来进入韩国市场的中国电子产品技术先进，质量上乘，好评不断，销量也呈爆发式增长。

　　据了解，韩国消费者海淘中国电子产品交易量2017年为88万件，2018年达到215万件，增加了143%。易贝韩国2018年上半年海淘排名前十的人气产品中，中国产空气净化器、无线吸尘器、智能手机等榜上有名。

　　记者的朋友徐恩京购买了一款中国产无线吸尘器，她说：“中国品牌的电子产品质量过硬，物流速度快，在消费者中间有很高的口碑。我买的这款吸尘器配有多个吸头，除了可以吸地板，还可以清洁被褥，为车辆内部除尘等，功能齐全。机器本身重量轻，使用简便。而且外观现代，价格实惠，完全满足了我的使用需求。”在韩国一家购物网站的海外直购专区，中国的空气净化器得到韩国消费者的认可：“从下单到收货只用了两天的时间，设计很精致，声音也很小，室内空气明显变好，十分好用。” 

　　随着中国产品人气高涨，韩国购物网站纷纷采取各项措施提升中国产品的海淘体验。他们积极与中国产品制造商签订合约，增加供货种类和供货量，同时和中国物流商家深入合作，最大限度缩短配送时间。 

　　（本报首尔电）


 

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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