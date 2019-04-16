菜场变样 市容更靓（社会治理在身边·买菜那些事①）

去年11月，习近平总书记在上海考察时强调，城市治理的“最后一公里”就在社区。社区是党委和政府联系群众、服务群众的神经末梢，要及时感知社区居民的操心事、烦心事、揪心事，一件一件加以解决。

买菜是社区居民最关注的事情之一。买菜方不方便？菜价是高还是低？菜品种类是否丰富？本版自今日起推出“社会治理在身边·买菜那些事”系列报道，关注居民诉求，聚焦地方做法。首先把目光聚焦湖南长沙，看看当地如何兼顾便利市民买菜和整顿市容。

——编 者

“便宜、新鲜、优质、贴心。”湖南长沙市蔡锷北路荷花池生鲜市场门前，69岁的严老爹停下脚步，仰头看着门楼上的招牌，仔细琢磨。

“快点咯！”老伴拎着菜篮子在前头催促。

严老爹紧走两步，对老伴说：“嗬，住了10多年，头回感觉‘贴心’两个字挑不出毛病。”

为何有这般感慨？原来，以前的荷花池生鲜市场脏乱得不成样子，买菜体验差。2018年，长沙市实施“一圈两场三道”行动计划，农贸市场作为其中一“场”，通过新建或改造，数量增加，环境改善，既纾解了市民买菜不便的问题，又为市容整治减轻了压力。开办了近20年的荷花池生鲜市场，也趁此机会提质升级。

改造老市场

买菜不再捂鼻子

岳麓区望月湖生鲜市场以前的环境不好。“过道没两尺宽，并排站不得两个人。每次买菜，都要侧着走。”居民张瑞华说，大夏天实在受不了，宁可走老远到一家大型超市买菜。

但大多数居民只能上望月湖生鲜市场来。建成近40年，市场周边社区从一个发展到七八个，居民从千把号人变成四五万人。

人流多、历史久，硬件设施跟不上。市场顶棚在10年前被冰雪压塌后，再没维修过；商铺自己加装的防雨棚，水全往过道中间流；下水道堵塞成常态，必须备着十几米长的竹条疏通。市场负责人陈旭最怕春夏之交：“下大雨，水一下子能积二三十厘米深。”

摊主王赛容也愁，她的摊位旁有条水沟，顾客捂着鼻子来买菜，一边挑一边抱怨“好臭，好臭”，她不得不找木板盖着。

老市场虽然问题多，但是居民有需求，搬不走。彻底拆除、原址重建，代价太大，不划算。最合理的办法就是对准问题整改。

2018年初，长沙市市场服务中心、望月湖街道办事处决定对市场整体及周边环境改造升级。

“改造之前有准备，改造当中才好应对。”陈旭说。改造期间，市场得关门，几万人的“菜篮子”不管不顾可不行。在市场外街边，划一片格子区，搭好遮阳棚，摊贩全搬到对应的点上去。管理还和在室内一样，有人扫地、运垃圾、维持秩序。

工程完工后，还能不能重新进驻？有的经营户做了几十年生意，在一个位置上没动过，老顾客都熟悉，担心换地方不适应。“原则上，让大家都回到原先的摊位。”市场方面首先承诺。必须调整时，就把几家经营户找来一起商量，求各家利益的最大公约数。

解决了居民临时买菜的难题、打消了经营户的疑虑，改造就行动起来了。翻修顶棚、挖新下水道、加装通风和消防设施……一项接着一项干，老市场最终绽放新颜。不少老居民也都回来了。“市场干净、买菜舒心。”居民余韵芝笑着说。

建设新市场

菜贩告别路边摊

上午10点，顾客渐少，天心区豹子岭生鲜超市里，菜贩周建萍找了张椅子坐下，抓紧时间歇歇。没两分钟，电话响，货送来了。她马上出门，费力拎回一编织袋，麻溜地把菜码放到台面上。气没喘匀，顾客多起来，周建萍又开始撑袋抓菜、说价收钱。忙，像个标签贴在她身上。

每天近2000斤蔬菜卖出去，累归累，可周建萍很高兴。一年前，她只能去豹子岭社区居委会办公楼下的小巷子的早市卖菜，5点半开始，8点半收摊。“时间太短，一天只能卖百十来斤菜。”

“早市原先就只有几个周边地区的菜农卖自产蔬菜。”豹子岭社区党支部书记范海波介绍，后来逐步有一些外来摊贩加入。考虑到确实能解决部分居民的买菜难题，社区一开始默许了其存在，只对开市闭市时间稍加限制。

然而，路边市场带来的交通拥堵、环境污染等问题，却日甚一日。

每天早上，菜贩们将小巷堵个严严实实，附近居民出行极不方便。王爱云住在紧邻小巷的楼栋二层，深受影响，“半夜就吵吵闹闹，睡不着觉。”长沙人爱吃小龙虾，卖虾的摊贩去了虾壳，随手扔进垃圾桶，得不到及时清理，“一臭能臭一整天”。

社区深感为难。直接禁止，太粗暴；开了口子，管理力量又跟不上。“有时候八点半已过，摊贩还不愿意走。”范海波说，社区工作人员去管，摊贩们就一哄而散，人一撤，他们又占据各个路口，继续贩卖。

发现问题，先找原因。豹子岭社区之所以流动摊贩多、临时市场乱，恰恰是因为缺少规范、稳定的农副产品交易场所。过去几年，社区17个楼盘如雨后春笋般建起，人口激增，买菜的需求越来越多，农贸市场却迟迟难见到。

社区治理，宜疏不宜堵。几经考察调研，原长沙冲剪机床厂一片闲置的老厂房进入视线。天心区政府有关部门随即介入，研判在此修建农贸市场的可行性，并召开听证会、发放问卷，争取居民的理解和支持。最终，在政府和社区的协调下，长沙田农香农产品有限公司同土地所有者达成租赁协议，在此建成2000多平方米的高标准农贸市场。

像周建萍这样原本“流浪”在临时马路市场边上的摊贩，终于有了固定的售卖点。周边居民买菜也方便多了。“现在，想买什么买什么、随时想来随时来，真方便。”住在附近的廖阿姨说。

2018年，长沙市新建农贸市场24个，大多依靠盘活闲置用地建成。

精细管市场

多主体各守其责

荷花池生鲜市场禽肉售卖区，一名摊贩正将刚宰杀好的鸡肉给顾客打包。

长沙人讲究“鸡吃叫、鱼吃跳”。老百姓喜好买活禽，但活禽是农贸市场环境污染的主要来源。长沙农贸市场改造、新建过程中，有的地方计划直接取消活禽供应。可经过调查，老百姓大多不同意，经营户也难接受。市场环境治理，为的是利民、便民；如果反而让居民生活更不便，岂不是本末倒置？相比于“一刀切”，还应该寻找更好的办法。

在市商务局主动协调下，设计方、施工方和市场开办者联动，优化方案，更改施工。最终，每个活禽摊位被隔成三部分，分别用于存放、宰杀和售卖。存放和宰杀区各自用玻璃封闭起来，内部加装通风系统。三区分离，让困扰农贸市场多年的难闻气味不见了，居民纷纷竖起大拇指。

管理不只是政府部门和市场开办方的事，消费者和经营户，一样是参与主体，农贸市场项目推进过程中，各方逐步形成共识。当然，这不意味着市场管理可以全依赖后两者自觉。作为直接管理方，仍然负有主要责任，不能缺位。

望月湖生鲜市场拥挤不堪，固然在于硬件设施不足，但管理不到位也是重要原因。“经营户的手推车、三轮车，居民的电动车、自行车，通通往市场里扎。”张瑞华回忆。停车的地方本就不大，缺乏管理，想停停不进，停进了还怕丢。占道经营也很普遍，经营户来不及收起来的纸箱、塑料筐，全扔在过道上。

改造推动硬件升级，过道拓宽、停车坪扩建、进出通道还加装了栏杆。环境整体变好了，但要让市场走出“治理—变乱—再治理”的循环，还得在制度层面下功夫。

《长沙市便民生鲜农产品市场建设与管理办法》应时出台，其中明确规定，市场开办者是便民生鲜农贸市场管理的第一责任人，应当维护市场环境卫生，及时清除场内污水、垃圾和废弃物，保持场内整洁卫生、环境优良。

在此推动下，各农贸市场负责人，把卫生治理工作向规范化、制度化、常态化推进。“‘门前三包’写进了和经营户签的合同里，不执行的，市场有权清退。”陈旭表示，硬约束代替软管理后，经营户违规行为已经大幅减少。

各政府部门的职责也更加明晰：工商管营业执照和消费纠纷、食药监管食品安全、发改部门监督价格……城管执法部门也加强介入，把卫生监督管理职责从市场外向市场内延伸，力争门内门外一个样。

(责编：蒋琪、仝宗莉)