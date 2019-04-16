本报北京4月15日电 （记者寇江泽）4月15日是我国第四个全民国家安全教育日。生态环境部（国家核安全局）、国家能源局、国防科工局在京联合启动2019年“媒体核电行”活动。记者从启动仪式上获悉：截至今年4月，我国核电机组已安全稳定运行累计300余堆年，未发生过国际核与放射事件分级表（INES）2级及以上的事件或事故，总体安全业绩良好。

世界核运营者协会（WANO）的统计数据表明，我国核电机组的运行指标中80%以上优于世界中值，70%以上指标处于国际先进值区间，且呈持续提升趋势。

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