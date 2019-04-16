我国14年来投入三江源地区生态保护资金逾180亿元

据新华社西宁4月15日电 （记者李亚光）记者从青海省发改委及三江源国家公园管理局获悉：2005年至今，我国在三江源地区的生态保护投入资金已超180亿元，今年将再投9亿元。

三江源地区是长江、黄河、澜沧江的发源地。上世纪70年代起，气候变化及人为因素致当地草原、河湖等生态系统发生退化，源头涵水能力下降，对下游产生影响。

2005年，我国启动为期9年的三江源生态保护和建设一期工程，累计投入资金76.5亿元，初步遏制了这一地区的生态退化趋势。2014年1月，投入更高、标准更严格的二期工程启动，生态恢复治理面积达到39.5万平方公里。

据了解，仅2018年投入三江源地区用于黑土滩治理、人工造林、封沙育草、湿地保护、草原有害生物防控等项目的资金就达9.2亿元。

国家发改委2018年发布的青海三江源生态保护和建设二期工程规划实施中期评估结果显示，与一期工程的实施结果相比，三江源地区草原植被盖度提高约两个百分点，森林覆盖率由4.8%提高到7.43%，水域占比由4.89%增加到5.7%。与2005年至2012年间的输水情况相比，这一地区近年来年均向下游多输送59.67亿立方米的清洁水。

据介绍，今年三江源地区将确保完成9亿元以上的二期项目投资及建设任务。到2020年，我国在三江源地区一、二期工程总投资有望达到240亿元。

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