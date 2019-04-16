国资委：一季度中央企业实现利润4265亿元

人民网北京4月16日电 今日，国新办就中央企业2019年一季度经济运行情况举行发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上介绍，今年一季度中央企业生产经营取得了“开门红”，中央企业实现销售收入6.8万亿，同比增长6.3%，实现利润4265亿元，同比增长13.1%，其中3月份销售收入和实现利润分别同比增长10.6%和10.8%。

彭华岗介绍几组主要数据：

一是主要经济指标保持良好增速。今年一季度，中央企业实现销售收入6.8万亿，同比增长6.3%，实现利润4265亿元，同比增长13.1%，其中3月份销售收入和实现利润分别同比增长10.6%和10.8%。与此同时，中央企业对经济社会发展的贡献也进一步加大。一季度，中央企业上交税费6494.4亿元，同比增长9.8%。另外，电信企业落实提速降费政策，降费超过600亿元。电网企业落实一般工商用户电网降价政策，降低了社会用电成本约140亿。

二是有效投资增速加快。一季度，中央企业完成固定资产投资3840.2亿元，同比增长9.7%，增速同比提高了8.8个百分点。通信企业持续推进5G研发和基础设施建设，固定资产投资同比增长39.5%。我们石油石化企业加大天然气保供、油气勘探等基础性投资，固定资产投资同比增长39.3%。与此同时，一些产能过剩领域，比如钢铁、煤炭领域的投资呈下降态势。

三是油、电、煤、运基础供应稳步增加。一季度原油产量和成品油销量分别同比增长3.4%和7.4%，天然气销量同比增长5.2%，电网售电量同比增长6.9%，商品煤销售量同比增长3.8%，航空运输总周转量增长7.2%，水运总周转量增长14.1%。为什么要说这些指标？这些都是国民经济运行的先导性指标，反映了经济在稳步发展。

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