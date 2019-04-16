原标题：陈海波：以智慧城市建设助推高质量发展

随着新兴信息技术的快速发展，作为现代经济发展与社会生活的重要载体，城市正在成为一种信息化、智能化、智慧化的庞大系统。新型智慧城市建设，在实现城市可持续发展、引领信息技术应用、提升城市综合竞争力等方面具有非常重要的作用。党的十九大报告明确提出建设“智慧社会”。今年的《政府工作报告》提出，新型城镇化要处处体现以人为核心，提高柔性化治理、精细化服务水平，让城市更加宜居，更具包容和人文关怀。这些都为新型智慧城市建设指明了方向和路径。

（一）

新型智慧城市,不是单纯的城市信息化，而是利用智慧技术对城市进行重塑和再造，是新一代技术倒逼城市创新和发展的系统工程，强调通过技术融合、数据融合、业务融合，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，新型智慧城市建设蕴藏着创新供给和扩大需求的巨大潜力和空间，有利于推动我国经济高质量发展。

其一，新型智慧城市建设有助于提高新型城镇化质量。新型城镇化是以人为核心的城镇化，强调推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进城镇发展与产业支撑、就业转移和人口集聚相统一，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。其中，新型智慧城市建设是信息化、工业化和城镇化同步推进的重要结合点和突破口。新型智慧城市建设以智慧的理念规划城市，以智慧的方式建设城市，用智慧的产业支撑城市，以智慧的手段治理城市，有助于促进城乡各个关键系统和谐高效地运行，提高新型城镇化质量。

其二，新型智慧城市建设有助于推动产业转型升级。新型智慧城市建设可以带动实体经济发展，成为扩大内需、调整优化产业结构的重要推进器。大数据、云计算、物联网、人工智能等智慧产业的出现为城市发展带来了巨大的机遇，同时，新型智慧城市建设的加速推进又引发对新一代智慧技术的巨大需求，为智慧产业发展提供了更广阔的空间，形成良好的互动效应。而基于新一代智慧技术应用构建的制度环境和生态系统，有利于激发全社会创新活力，更好地推动我国经济新旧动能转换，不断增强我国经济创新力和竞争力。

其三，新型智慧城市建设有助于提高管理服务水平。随着我国城市社会转型的加速,传统的管理模式日益显现出局限，提升城市治理水平已成当务之急。而新型智慧城市通过物与物、物与人、人与人的互联互动，打通了城市的各类信息和数据孤岛，实现城市各类数据的采集、共享和利用，可有效发挥大数据在“善政、惠民、兴业”等方面的作用，更好地满足城市精细化管理与智能化服务要求。

（二）

新型智慧城市建设，有利于转变城市发展方式，是推动经济高质量发展的重要支撑；同时，经济高质量发展也需要通过新型智慧城市建设集聚内生动能。当前和今后一个时期，如何以新型智慧城市建设助推经济高质量发展？关键要坚持以人为本，落实新发展理念，加强顶层设计，更好地利用新一代信息技术，大力培育数字经济智慧产业，加速传统产业转型升级，有效提升城市治理能力和公共服务水平，提高城市居民的获得感和幸福感。

具体来说，一是强化信息基础设施保障。要坚持引领示范与整体推进并举，以新一代信息技术为支撑，构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，提升城市基础设施智能监测水平，全面实现数据共享与业务协同。二是结合城市智慧化、信息化基础设施建设，通过政府引导和市场主导机制，充分发挥不同城市的产业比较优势，重构与整合产业链条，推动形成特色鲜明的智慧产业。三是构建精细化城市治理体系。要以新型智慧城市建设为契机，以数据融合共享为抓手，准确把握需求导向，带动城市治理理念创新，加快形成支撑城市发展的新优势。要建立网格化管理体系，构建纵向贯通、横向集成、社会广泛参与的综合治理信息化平台，实现集中管理、综合治理和延伸服务。要构建智慧交通体系，实现交通管理的感知、互联、分析、预测和控制，保障交通安全，提升交通系统运行效率。四是提高民生服务水平。要以推进“互联网+政务服务”应用系统建设为依托，建立跨部门、跨地区业务协同、共建共享的民生服务体系，推动现代信息技术与医疗、教育、养老、居住等各领域的深度融合，为人们提供多层次、全覆盖、人性化的公共服务，营造宜居宜业的和谐环境，满足人们对美好生活的需要。此外，还要探索建立规范的投融资机制，通过购买服务、产权激励等多种形式，引导社会力量、鼓励社会资本参与新型智慧城市建设。

（本文来源：经济日报 作者：陈海波 作者单位：武汉大学经济与管理学院）

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