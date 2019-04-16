途虎养车与华晨中华达成战略合作 打造汽车售后新生态

4月16日上海车展期间，国内领先的汽车养护服务平台途虎养车宣布与华晨中华达成战略合作。双方希望通过互联网+思维，为汽车用户带来更高效、更可靠、更多元化的服务，引领汽车消费新体验。

右二为途虎养车联合创始人朱炎

途虎养车联合创始人朱炎与华晨汽车集团总裁助理、中华汽车销售公司总经理刘宏出席活动，并签署战略合作协议。据悉，双方将在汽车售后服务，包括机电维修、钣金、喷漆、道路救援、零配件仓储、物流等方面达成优先战略合作，并在未来积极尝试汽车智慧零售合作，在品牌推广、渠道互补、整合营销等业态中进行深度探索。

途虎养车联合创始人朱炎与华晨汽车集团总裁助理、中华汽车销售公司总经理刘宏参与签约仪式

作为中国领先的汽车养护品牌，途虎养车坚持“正品专业”的经营理念，在全国拥有13000 多家合作安装门店和超过900家工场店，服务能力覆盖31个省直辖市、405个城市。用户可以在途虎养车官网、APP、电话、微信平台上享受专业的365天的售前售后服务。想必这也是华晨中华选择与途虎合作的原因。

华晨中华是集合全球领先技术、时尚优雅设计于一身的中高档自主汽车品牌，坚持中国自主品牌汽车发展之路，致力于提高中国汽车制造业的国际竞争力，用世界智慧打造民族精品。经过多年发展，华晨中华已形成技术研发、整车制造、动力总成、零部件集群和汽车服务的融合发展，凭借独有的核心技术和优良品质，率先实现了从产品经营向品牌经营的转变。

对于华晨中华而言，与途虎养车的合作是在汽车智慧零售模式上的积极尝试。其实随着越来越多的造车新势力将互联网+思维带入到汽车行业中，“新零售”也早已成为传统车企不得不面对的课题。

华晨汽车集团总裁助理、中华汽车销售公司总经理刘宏表示“此次，华晨中华想要和途虎养车共同打造“线上+线下”的连通，将线上的旗舰店和线下体验中心及直营店捆绑起来形成优势互补，建成立体式的营销体系。以客户为中心，打通销售壁垒，实现线上与线下互补、客户群体互补，以新零售思维构建汽车交易大生态，为消费者带去物超所值的产品与服务。”

途虎养车联合创始人朱炎表示“通过此次与华晨中华的战略合作，双方将全力打通门店服务、网络渠道、物流供应链及大数据管理等各个环节并展开深度战略合作，致力于为用户营造线上线下一体化便捷、专业、安心的汽车后市场服务，未来我们也希望能够在更多方向达成更深度的合作。”

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(责编：李楠桦、仝宗莉)