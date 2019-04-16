人民网>>财经

中外专家学者解析“一带一路”：中国向全世界提供的最大国际合作经济平台

2019年04月16日15:33  来源：央视网
 
原标题：中外专家学者解析“一带一路”：中国向全世界提供的最大国际合作经济平台

　　央视网消息：“一带一路”倡议提出后，取得了哪些进展？在深化国际合作、推动各国关系发展、促进世界经济增长等方面发挥了怎样的作用？“一带一路”倡议同建设新型国际关系、构建人类命运共同体有着哪些内在联系？

　　“一带一路”倡议提出近6年来，目前，已经有125个国家和29个国际组织同中方签署了“一带一路”合作文件。

　　中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：“一带一路”过去的几年已经形成了一个大品牌：高颜值、长期待、强口碑的一个中国向全世界提供的最大的国际公共产品，也是中国向全世界提供的最大国际合作经济平台。

　　国家发改委统计数据显示，截至2018年底，首届“一带一路”国际合作高峰论坛269项成果已完成或转为常态化工作，落实率达96.4%。 “一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会等机构相继成立；包括雅万高铁在内的多项基础设施开工建设，截至2018年底，中欧班列累计开行数量达到1.3万列，为一带一路沿线国家的携手合作搭建了畅通的桥梁。

　　国家高端智库资深学者 胡正塬：共建“一带一路”不仅为发展中国家提供了难得的发展机遇，也为发达国家摆脱经济低迷提供了新动能。各国可以从共同利益的角度，审视自身的发展，通过沟通与合作实现互利共赢。

　　目前，“一带一路”已向南南合作援助基金增资10亿美元，丝绸之路沿线民间组织合作网络成员扩容至310家。在教育、科技、文化、卫生、绿色、智库、新闻媒体等方面落实了一系列合作成果。

　　牛津大学区域与国别研究院院长 蒂莫西·鲍尔：我觉得“一带一路”倡议是一个很实际的倡议。所以在我看来当人们关注切实需求的时候,它优先考虑基础设施建设、发展，而非政治。

　　中国社科院俄罗斯东欧中亚所所长 孙壮志：如果我们总结梳理这两年的“一带一路”的具体成果的话，可能不仅仅把它要归结成具体的一些项目，那么可能在更高的层次上也可以看到“一带一路”的影响力，对这个全球的经济甚至政治、文化交流的这样一种推动作用。

(责编：李枫、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved