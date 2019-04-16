原标题：中外专家学者解析“一带一路”：中国向全世界提供的最大国际合作经济平台

央视网消息：“一带一路”倡议提出后，取得了哪些进展？在深化国际合作、推动各国关系发展、促进世界经济增长等方面发挥了怎样的作用？“一带一路”倡议同建设新型国际关系、构建人类命运共同体有着哪些内在联系？

“一带一路”倡议提出近6年来，目前，已经有125个国家和29个国际组织同中方签署了“一带一路”合作文件。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：“一带一路”过去的几年已经形成了一个大品牌：高颜值、长期待、强口碑的一个中国向全世界提供的最大的国际公共产品，也是中国向全世界提供的最大国际合作经济平台。

国家发改委统计数据显示，截至2018年底，首届“一带一路”国际合作高峰论坛269项成果已完成或转为常态化工作，落实率达96.4%。 “一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会等机构相继成立；包括雅万高铁在内的多项基础设施开工建设，截至2018年底，中欧班列累计开行数量达到1.3万列，为一带一路沿线国家的携手合作搭建了畅通的桥梁。

国家高端智库资深学者 胡正塬：共建“一带一路”不仅为发展中国家提供了难得的发展机遇，也为发达国家摆脱经济低迷提供了新动能。各国可以从共同利益的角度，审视自身的发展，通过沟通与合作实现互利共赢。

目前，“一带一路”已向南南合作援助基金增资10亿美元，丝绸之路沿线民间组织合作网络成员扩容至310家。在教育、科技、文化、卫生、绿色、智库、新闻媒体等方面落实了一系列合作成果。

牛津大学区域与国别研究院院长 蒂莫西·鲍尔：我觉得“一带一路”倡议是一个很实际的倡议。所以在我看来当人们关注切实需求的时候,它优先考虑基础设施建设、发展，而非政治。

中国社科院俄罗斯东欧中亚所所长 孙壮志：如果我们总结梳理这两年的“一带一路”的具体成果的话，可能不仅仅把它要归结成具体的一些项目，那么可能在更高的层次上也可以看到“一带一路”的影响力，对这个全球的经济甚至政治、文化交流的这样一种推动作用。

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